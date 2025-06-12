Трамп сказал, что Путин потерял 51 миллион человек во Второй мировой войне (видео)

Президент США провел пресс-конференцию в Белом доме и внезапно вспомнил о праздновании окончания Второй мировой войны, которое было месяц назад. По мнению Трампа, Путин воевал в то время и Россия воевала тоже.

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Дональда Трампа заинтересовало, почему сейчас все ненавидят Россию и при этом любят Германию и Японию. А потом он сообщил, что США выиграли и Первую и Вторую мировые войны.

Смотреть с 1.17.50: Трамп удивился, что после Второй мировой войны все любят Германию и Японию

На пресс-конференции речь шла про сделку с Китаем, электроавтомобили, бунты в Калифорнии и про вероятную атаку Израиля на Иран, но потом внимание президента США переключилось на армию США, которую он назвал самой сильной в мире и, внезапно, на Вторую мировую войну. Трамп сообщил, что звонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который, по его мнению, хороший человек, и тот ему сказал, что празднует окончание Второй мировой войны.

"А потом я позвонил кому-то еще, и мне довелось поговорить с президентом Путиным в то время. Он потерял 51 миллион человек, и он воевал. Россия воевала. Интересно, не правда ли? Он воевал с нами во Второй мировой войне, и все его ненавидят. А Германия и Япония — с ними все в порядке", — сообщил Трамп.

Но отметил, что ему тоже нравятся Германия и Япония, а вот Путин сбит этим с толку.

"Он сказал: "Мы потеряли 51 миллион человек, и мы были вашим союзником, а теперь все ненавидят Россию и любят Германию и Японию". Я сказал: "Давайте объясним это как-нибудь, ладно? Но это странный мир", — Трамп напомнил, что именно США выиграли Вторую мировую войну и Первую мировую войну, но единственная страна, которая не празднует.

"Все празднуют, кроме нас. И я сказал, что мы тоже должны праздновать", — сообщил президент США.

Напомним, в Первой мировой войне, которая длилась с 1914 по 1918 гг., принимали участие 38 стран. США вступили в войну 6 апреля 1917 года. До этого они сохраняли нейтралитет. В результате войны распались Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская империи. Германия и ее союзники капитулировали. США понесли относительно небольшие потери, если сравнивать с остальными странами Антанты, но после войны стали играть более заметную роль в мировой политике и международных организациях.

Вторая мировая война закончилась победой антигитлеровской коалиции, включавшей в себя Советский Союз, США, Великобританию, Китай и другие союзные державы. Германия, Италия и Япония, являющиеся главными агрессорами, были разгромлены.

Ранее Трамп заявил, что теперь США будет праздновать День победы 8 мая и 11 ноября, чтобы отметить победы в обеих мировых войнах.