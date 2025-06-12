Трамп сказав, що Путін втратив 51 мільйон людей у Другій світовій війні (відео)

Президент США провів пресконференцію в Білому домі і раптово згадав про святкування закінчення Другої світової війни, яке було місяць тому. На думку Трампа, Путін воював у той час і Росія воювала теж.

Related video

Дональда Трампа зацікавило, чому зараз усі ненавидять Росію і при цьому люблять Німеччину та Японію. А потім він повідомив, що США виграли і Першу, і Другу світові війни.

Дивитися з 1.17.50: Трамп здивувався, що після Другої світової війни всі люблять Німеччину і Японію

На прес-конференції йшлося про угоду з Китаєм, електроавтомобілі, бунти в Каліфорнії та про ймовірну атаку Ізраїлю на Іран, але потім увага президента США переключилася на армію США, яку він назвав найсильнішою у світі, і, раптово, на Другу світову війну. Трамп повідомив, що телефонував президенту Франції Емманюелю Макрону, який, на його думку, хороша людина, і той йому сказав, що святкує закінчення Другої світової війни.

"А потім я зателефонував комусь іще, і мені довелося поговорити з президентом Путіним у той час. Він втратив 51 мільйон людей, і він воював. Росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював із нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія — з ними все гаразд", — повідомив Трамп.

Але зазначив, що йому теж подобаються Німеччина і Японія, а от Путін збитий цим з пантелику.

"Він сказав: "Ми втратили 51 мільйон осіб, і ми були вашим союзником, а тепер усі ненавидять Росію і люблять Німеччину і Японію". Я сказав: "Давайте пояснимо це якось, гаразд? Але це дивний світ", — Трамп нагадав, що саме США виграли Другу світову війну і Першу світову війну, але єдина країна, яка не святкує.

"Усі святкують, крім нас. І я сказав, що ми теж повинні святкувати", — повідомив президент США.

Нагадаємо, у Першій світовій війні, яка тривала з 1914 по 1918 рр., брали участь 38 країн. США вступили у війну 6 квітня 1917 року. До цього вони зберігали нейтралітет. У результаті війни розпалися Німецька, Австро-Угорська, Османська та Російська імперії. Німеччина та її союзники капітулювали. США зазнали відносно невеликих втрат, якщо порівнювати з іншими країнами Антанти, але після війни стали відігравати помітнішу роль у світовій політиці та міжнародних організаціях.

Друга світова війна закінчилася перемогою антигітлерівської коаліції, до складу якої входили Радянський Союз, США, Велика Британія, Китай та інші союзні держави. Німеччину, Італію і Японію, які були головними агресорами, було розгромлено.

Раніше Трамп заявив, що тепер США святкуватиме День перемоги 8 травня і 11 листопада, щоб відзначити перемоги в обох світових війнах.