В ЕС появится спецпредставитель по вопросам украинцев: что он будет делать

В Европейском Союзе назначат специального представителя, который будет заниматься вопросами координации и поддержки интересов украинцев на территории ЕС.

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Спецпредставителем по вопросам украинцев ЕС может стать бывший еврокомиссар из Швеции Илва Йоханссон, пишет Politico.

По словам источников издания, знакомых с этим вопросом, на новосозданной должности Йоханссон будет помогать с контролем недавно обнародованной долгосрочной стратегии Еврокомиссии в отношении беженцев из Украины.

В частности, Йоханссон сосредоточится на "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Европейском Союзе.

"Йоханссон, бывший шведский министр, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги", — пояснили авторы материала.

В то же время отмечается, что в то время, как некоторые европейские чиновники предупреждают о растущей "усталости" принимающих стран от украинских беженцев, другие европейские страны стремятся удержать их, чтобы пополнить свою рабочую силу.

Напомним, Польша заработала на украинских беженцах в разы больше, чем потратила на их социальную поддержку.

Фокус также писал, что из США могут депортировать до 200 000 украинских беженцев.