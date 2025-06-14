В ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців: що він робитиме

У Європейському Союзі призначать спеціального представника, який займатиметься питаннями координації та підтримки інтересів українців на території ЄС.

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Спецпредставником з питань українців ЄС може стати колишня єврокомісарка зі Швеції Ілва Йоганссон, пише Politico.

За словами джерел видання, обізнаних з цим питанням, на новоствореній посаді Йоганссон буде допомагати з контролем нещодавно оприлюдненої довгострокової стратегії Єврокомісії щодо біженців з України.

Зокрема, Йоганссон зосередиться на "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Європейському Союзі.

"Йоганссон, колишня шведська міністерка, була комісаром внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, і у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги", — пояснили автори матеріалу.

Водночас зазначається, що у той час, як деякі європейські чиновники попереджають про зростаючу "втому" приймаючих країн від українських біженців, інші європейські країни прагнуть утримати їх, щоб поповнити свою робочу силу.

Нагадаємо, Польща заробила на українських біженцях у рази більше, ніж витратила на їх соціальну підтримку.

Фокус також писав, о зі США можуть депортувати до 200 000 українських біженців.