"Спросили о национальности": в Берлине неизвестные пырнули ножом мужчину, который говорил на украинском

В Берлине неизвестные напали с ножом на мужчину, после того, как услышали на каком языке он общается и кем он является по национальности.

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Произошло это в районе Шарлоттенбург-Норд 14 июня, сообщила полиция Берлина.

51-летний мужчина утром выгуливал свою собаку в местном парке.

"Он утверждал, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое незнакомцев спросили его о национальности. Когда он ответил, что он украинец, один из двух незнакомцев якобы ударил его ножом в живот", — говорится в сообщении.

После этого нападавшие сбежали.

51-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, угрозы его жизни нет.

Дальнейшим расследованием занимается специализированный отдел немецкой полиции.

Напомним, в начале июня в Бельгии произошло двойное убийство украинок — матери и ее дочери.

Фокус также писал об убийстве украинских военных в Германии.