"Спросили о национальности": в Берлине неизвестные пырнули ножом мужчину, который говорил на украинском
В Берлине неизвестные напали с ножом на мужчину, после того, как услышали на каком языке он общается и кем он является по национальности.
Произошло это в районе Шарлоттенбург-Норд 14 июня, сообщила полиция Берлина.
51-летний мужчина утром выгуливал свою собаку в местном парке.
"Он утверждал, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое незнакомцев спросили его о национальности. Когда он ответил, что он украинец, один из двух незнакомцев якобы ударил его ножом в живот", — говорится в сообщении.
После этого нападавшие сбежали.
51-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу, угрозы его жизни нет.
Дальнейшим расследованием занимается специализированный отдел немецкой полиции.
Напомним, в начале июня в Бельгии произошло двойное убийство украинок — матери и ее дочери.
Фокус также писал об убийстве украинских военных в Германии.