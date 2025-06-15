"Запитали про національність": в Берліні невідомі пирнули ножем чоловіка, який говорив українською
В Берліні невідомі напали з ножем на чоловіка, після того, як почули якою мовою він спілкується та ким він є за національністю.
Сталося це в районі Шарлоттенбург-Норд 14 червня, повідомила поліція Берліну.
51-річний чоловік вранці вигулював свого собаку в місцевому парку.
"Він стверджував, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє незнайомців запитали його про національність. Коли він відповів, що він українець, один з двох незнайомців нібито вдарив його ножем у живіт", — йдеться у повідомленні.
Після цього нападники втекли.
51-річного чоловіка шпиталізували до місцевої лікарні, загрози його життю немає.
Подальшим розслідуванням займається спеціалізований відділ німецької поліції.
Нагадаємо, на початку червня у Бельгії відбулось подвійне вбивство українок — матері та її доньки.
Фокус також писав про вбивство українських військових в Німеччині.