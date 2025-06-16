Саудовская Аравия казнила собственного журналиста: о чем писал и в чем его обвинили

В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джасера, которого удерживали под стражей в течение семи лет и считали угрозой для национальной безопасности, потому что он "общался" с лицами за рубежом.

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Дело Турки аль-Джасера вели в условиях строгой закрытости, сообщил Комитет защиты журналистов.

Министерство внутренних дел страны заявило, что журналист был признан виновным в ряде преступлений, в том числе в государственной измене и финансировании терроризма.

"Гражданин, который совершил ряд террористических преступлений, совершив преступление государственной измены путем общения и сговора против безопасности Королевства с лицами за рубежом, а также получения от них денежных сумм с целью финансирования террористической деятельности, создания угрозы внутренней безопасности и национальному единству, дестабилизации безопасности и стабильности общества, был приговорен к смертной казни по приговору тазиры", — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии.

Документ о казни журналиста Фото: соцсети

Аль-Джасера арестовали в 2018 году после подозрений в причастности к анонимному аккаунту в сети X, который публиковал разоблачительные материалы о коррупции среди членов королевской семьи. Саудовские власти тогда изъяли его электронные устройства и заблокировали доступ к семье и правовой защите. Согласно сообщениям правозащитных организаций, заключенный журналист подвергся насильственному исчезновению, а также физическим и психологическим пыткам.

В период до ареста аль-Джасер писал о чувствительных темах — в частности о правах женщин, политических реформах, арабских революциях и институциональной коррупции. Он сотрудничал с независимым саудовским изданием "Аль-Такрир", которое было закрыто под давлением властей, а также вел личный блог в 2013-2015 годах.

Напомним, 23 мая пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что ВС РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донбассе.

Фокус также писал о том, что полиция и нацгвардия в США начали стрелять в журналистов.