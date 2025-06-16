Саудівська Аравія стратила власного журналіста: про що писав та у чому його звинуватили

У Саудівській Аравії стратили журналіста Туркі аль-Джасера, якого утримували під вартою протягом семи років та вважали загрозою для національної безпеки, бо він "спілкувався" з особами за кордоном.

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Справу Туркі аль-Джасера вели в умовах суворої закритості, повідомив Комітет захисту журналістів.

Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що журналіста було визнано винним у низці злочинів, зокрема у державній зраді та фінансуванні тероризму.

"Громадянин, який вчинив низку терористичних злочинів, скоївши злочин державної зради шляхом спілкування і змови проти безпеки Королівства з особами за кордоном, а також отримання від них грошових сум з метою фінансування терористичної діяльності, створення загрози внутрішній безпеці і національній єдності, дестабілізації безпеки і стабільності суспільства, був засуджений до смертної кари за вироком тазіри", — йдеться у повідомленні МВС Саудівської Аравії.

Документ про страту журналіста Фото: соцмережі

Аль-Джасера заарештували 2018 року після підозр у причетності до анонімного акаунта у мережі X, який публікував викривальні матеріали про корупцію серед членів королівської родини. Саудівська влада тоді вилучила його електронні пристрої та заблокувала доступ до родини і правового захисту. Згідно з повідомленнями правозахисних організацій, ув’язнений журналіст зазнав насильницького зникнення, а також фізичних і психологічних катувань.

У період до арешту аль-Джасер писав про чутливі теми — зокрема про права жінок, політичні реформи, арабські революції та інституційну корупцію. Він співпрацював з незалежним саудівським виданням "Аль-Такрір", яке було закрите під тиском влади, а також вів особистий блог у 2013–2015 роках.

Нагадаємо, 23 травня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що ЗС РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донбасі.

Фокус також писав про те, що поліція і нацгвардія у США почали стріляти в журналістів.