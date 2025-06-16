Впервые стал отцом в 135 лет: в США с Днем отца поздравили черепаху

Старейший обитатель зоопарка Южной Флориды, галапагосская черепаха по кличке Голиаф, впервые стал отцом в очень солидном возрасте.

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Представители зоопарка сообщили, что одно яйцо из восьми, отложенных 27 января, успешно вылупилось 4 июня. Помимо того, что это первый детеныш Голиафа, это также первый раз, когда одна из находящихся под угрозой исчезновения рептилий вылупилась в зоопарке Майами, сообщает ABC News.

Голиаф впервые стал отцом в 135 лет Фото: Zoo Miami Голиаф впервые стал отцом в 135 лет Фото: Zoo Miami

Отцом маленькой черепашки стал 135-летний Голиаф, галапагосская черепаха весом 234 кг.

"Голиаф — мой герой, и я уверен, что он скоро станет источником вдохновения для многих других! Он живое доказательство того, что там, где есть воля, есть и путь, и никогда не стоит сдаваться!" — заявил представитель зоопарка Майами Рон Магилл.

Численность черепах резко сократилась до 20-го века из-за эксплуатации человеком и завоза инвазивных видов на Галапагосские острова. Современные угрозы включают изменение климата и потерю среды обитания.

Малыш стал первым ребенком 135-летнего Голиафа Фото: Zoo Miami

Согласно официальным данным о Голиафе, он вылупился на острове Санта-Крус в Галапагосском архипелаге 15 июня между 1885 и 1890 годами. Группа островов расположена недалеко от экватора в Тихом океане, в нескольких сотнях миль к западу от материковой части Эквадора.

Голиаф прибыл в зоопарк Бронкса в 1929 году и переехал в зоопарк Майами в 1981 году. За время работы в зоопарке Майами он спаривался с несколькими самками, но так и не произвел потомства. Матери новорожденного детеныша, Свит Пи, предположительно от 85 до 100 лет.

Оба родителя чувствуют себя хорошо. Детеныш содержится в отдельном вольере под присмотром работников зоопарка.

Малыш стал первым ребенком 135-летнего Голиафа Фото: Zoo Miami

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самец галапагосской гигантской черепахи по кличке Диего спас свой вид от вымирания.

А в штате Миссисипи (США) домашняя черепаха по кличке Миртл, которая исчезла во время разрушительного торнадо в марте, наконец вернулась к своей семье.