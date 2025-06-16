Уперше став батьком у 135 років: у США з Днем батька привітали черепаху

Найстаріший мешканець зоопарку Південної Флориди, галапагоська черепаха на прізвисько Голіаф, вперше став батьком у дуже солідному віці.

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Представники зоопарку повідомили, що одне яйце з восьми, відкладених 27 січня, успішно вилупилося 4 червня. Крім того, що це перше дитинча Голіафа, це також вперше, коли одна з рептилій, що перебувають під загрозою зникнення, вилупилася в зоопарку Маямі, повідомляє ABC News.

Голіаф уперше став батьком у 135 років Фото: Zoo Miami Голіаф уперше став батьком у 135 років Фото: Zoo Miami

Батьком маленької черепашки став 135-річний Голіаф, галапагоська черепаха вагою 234 кг.

"Голіаф — мій герой, і я впевнений, що він скоро стане джерелом натхнення для багатьох інших! Він живий доказ того, що там, де є воля, є і шлях, і ніколи не варто здаватися!" — заявив представник зоопарку Маямі Рон Магілл.

Чисельність черепах різко скоротилася до 20-го століття через експлуатацію людиною і завезення інвазивних видів на Галапагоські острови. Сучасні загрози включають зміну клімату і втрату середовища проживання.

Малюк став першою дитиною 135-річного Голіафа Фото: Zoo Miami

Згідно з офіційними даними про Голіафа, він вилупився на острові Санта-Крус у Галапагоському архіпелазі 15 червня між 1885 і 1890 роками. Група островів розташована недалеко від екватора в Тихому океані, в декількох сотнях миль на захід від материкової частини Еквадору.

Голіаф прибув до зоопарку Бронкса 1929 року і переїхав до зоопарку Маямі 1981 року. За час роботи в зоопарку Маямі він спаровувався з кількома самками, але так і не справив потомства. Матері новонародженого дитинчати, Світ Пі, імовірно, від 85 до 100 років.

Обидва батьки почуваються добре. Дитинча утримується в окремому вольєрі під наглядом працівників зоопарку.

Малюк став першою дитиною 135-річного Голіафа Фото: Zoo Miami

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що самець галапагоської гігантської черепахи на прізвисько Дієго врятував свій вид від вимирання.

А в штаті Міссісіпі (США) домашня черепаха на прізвисько Міртл, яка зникла під час руйнівного торнадо в березні, нарешті повернулася до своєї родини.