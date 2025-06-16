Леди-агент: впервые в истории МИ-6 возглавит женщина, что о ней известно

Блейз Метревели в настоящее время является главой отдела технологий британской разведки МИ-6. Она служила в Европе и на Ближнем Востоке.

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15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о назначении 47-летней Блейз Метревели, кадрового офицера разведки, первой женщиной-главой Секретной разведывательной службы, иностранной шпионской службы, известной как МИ-6. Случилось это спустя три десятилетия после того, как актриса Джуди Денч впервые сыграла женщину-босса МИ-6 в фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз", об этом пишет Reuters.

Первое появление Джуди Денч в роли главы МИ-6 в фильмах о Бонде

Метревели, которая в настоящее время является главой технического отдела МИ-6, известная как "Q", присоединилась к Секретной разведывательной службе в 1999 году и провела большую часть своей карьеры на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе.

Ричард Мур, нынешний глава МИ-6, уйдет в отставку осенью после пятилетнего пребывания на этом посту.

"Я горжусь и польщена тем, что меня попросили возглавить МИ-6", — сказала Метревели, которая займет одну из самых влиятельных должностей в западной разведке и будет известен под кодовым именем "С".

МИ-6, основанная в 1909 году, присоединяется к другим основным британским разведывательным службам, внутренней разведывательной службе МИ-5 и разведывательно-коммуникационному агентству GCHQ, назначив женщину на пост главы.

Премьер-министр Кир Стармер, который в настоящее время находится в Канаде на саммите G7, заявил, что назначение Метревели произошло в тот момент, когда Великобритания "сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба".

"Я знаю, что Блейз продолжит обеспечивать превосходное руководство, необходимое для защиты нашей страны", — сказал он.

Самыми большими проблемами для Метревели, вероятно, станут отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Мур в 2021 году заявлял, что Китай является главным приоритетом для его разведывательного агентства, в то время как в прошлом году МИ-5 заявила, что Иран стоял за 20 заговорами с целью убийства, похищения или преследования диссидентов и политических оппонентов в Великобритании с 2022 года.

МИ-6, которую романисты описывают как работодателя некоторых из самых известных вымышленных шпионов, от Джорджа Смайли Джона ле Карре до Джеймса Бонда Яна Флеминга, действует за рубежом и призвана защищать Великобританию и ее интересы.

Что известно о новой главе МИ-6 Блейз Метревели

Блейз Метревели станет 18-м руководителем в истории МИ-6, заменив сэра Ричарда Мура в конце этого года и станет первой женщиной, возглавившей зарубежное шпионское агентство Великобритании за всю его 116-летнюю историю.

Она присоединилась к МИ-6 в 1999 году в качестве оперативника и с тех пор выполнила ряд важных заданий, в частности, на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. У нее репутация стратега и опытного лидера, способного работать в сложных условиях.

Блейз Метревели - новая глава МИ-6 Фото: Соцсети

Помимо своих зарубежных должностей, Метревели занимала руководящие должности в MI6 и MI5, службе внутренней безопасности Великобритании.

Получив образование в Пембрук-колледже в Кембридже, она изучала антропологию, прежде чем заняться разведывательной карьерой. Сообщается, что ее академическое образование сформировало ее "изящный" подход к международной безопасности и межкультурному взаимодействию.

Блейз Метревели, пятая справа, во время учебы в Кембридже в 1997 году Фото: Соцсети

Сэр Ричард Мур, уходящий шеф МИ-6, сказал про Блейз: "Она высококвалифицированный разведчик и лидер, а также один из наших ведущих мыслителей в области технологий. Я в полном восторге от этого исторического назначения и с нетерпением жду, когда увижу, как она поведет МИ-6 в будущее".

Напомним, исследователь-любитель Сиро Сантилли обнаружил фан-сайт франшизы "Звездные войны", который использовался Центральным разведывательным управлением для тайной связи со шпионами по всему миру.

А во Франции обнаружили разветвленную сеть российских шпионов, которые похищали военные секреты и взламывали аккаунты чиновников.