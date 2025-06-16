Леді-агент: уперше в історії МІ-6 очолить жінка, що про неї відомо

Блейз Метревелі нині є головою відділу технологій британської розвідки МІ-6. Вона служила в Європі та на Близькому Сході.

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15 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про призначення 47-річної Блейз Метревелі, кадрового офіцера розвідки, першою жінкою-главою Секретної розвідувальної служби, іноземної шпигунської служби, відомої як МІ-6. Сталося це через три десятиліття після того, як акторка Джуді Денч уперше зіграла жінку-боса МІ-6 у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око", про це пише Reuters.

Перша поява Джуді Денч у ролі глави МІ-6 у фільмах про Бонда

Метревелі, яка наразі є главою технічного відділу МІ-6, відома як "Q", приєдналася до Секретної розвідувальної служби 1999 року і провела більшу частину своєї кар'єри на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі.

Річард Мур, нинішній глава МІ-6, піде у відставку восени після п'ятирічного перебування на цій посаді.

"Я пишаюся і задоволена тим, що мене попросили очолити МІ-6", — сказала Метревелі, яка обійме одну з найвпливовіших посад у західній розвідці та буде відома під кодовим ім'ям "С".

МІ-6, заснована 1909 року, приєднується до інших основних британських розвідувальних служб, внутрішньої розвідувальної служби МІ-5 і розвідувально-комунікаційного агентства GCHQ, призначивши жінку на посаду голови.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який наразі перебуває в Канаді на саміті G7, заявив, що призначення Метревелі відбулося в той момент, коли Велика Британія "стикається із загрозами безпрецедентного масштабу".

"Я знаю, що Блейз продовжить забезпечувати чудове керівництво, необхідне для захисту нашої країни", — сказав він.

Найбільшими проблемами для Метревелі, ймовірно, стануть відносини з Росією, Китаєм та Іраном.

Мур 2021 року заявляв, що Китай є головним пріоритетом для його розвідувального агентства, тоді як торік МІ-5 заявила, що Іран стояв за 20 змовами з метою вбивства, викрадення або переслідування дисидентів і політичних опонентів у Великій Британії з 2022 року.

МІ-6, яку романісти описують як роботодавця деяких із найвідоміших вигаданих шпигунів, від Джорджа Смайлі Джона ле Карре до Джеймса Бонда Яна Флемінга, діє за кордоном і покликана захищати Велику Британію та її інтереси.

Що відомо про нову главу МІ-6 Блейз Метревелі

Блейз Метревелі стане 18-м керівником в історії МІ-6, замінивши сера Річарда Мура наприкінці цього року і стане першою жінкою, яка очолила закордонне шпигунське агентство Великої Британії за всю його 116-річну історію.

Вона приєдналася до МІ-6 1999 року як оперативник і відтоді виконала низку важливих завдань, зокрема, на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі. У неї репутація стратега і досвідченого лідера, здатного працювати в складних умовах.

Блейз Метревелі — новий глава МІ-6 Фото: Соцсети

Крім своїх зарубіжних посад, Метревелі обіймала керівні посади в MI6 і MI5, службі внутрішньої безпеки Великобританії.

Здобувши освіту в Пембрук-коледжі в Кембриджі, вона вивчала антропологію, перш ніж зайнятися розвідувальною кар'єрою. Повідомляється, що її академічна освіта сформувала її "витончений" підхід до міжнародної безпеки та міжкультурної взаємодії.

Блейз Метревелі, п'ята праворуч, під час навчання в Кембриджі 1997 року Фото: Соцсети

Сер Річард Мур, шеф МІ-6, який залишає посаду, сказав про Блейз: "Вона висококваліфікований розвідник і лідер, а також один із наших провідних мислителів у галузі технологій. Я в повному захваті від цього історичного призначення і з нетерпінням чекаю, коли побачу, як вона поведе МІ-6 у майбутнє".

Нагадаємо, дослідник-аматор Сіро Сантіллі виявив фан-сайт франшизи "Зоряні війни", який використовував Центральне розвідувальне управління для таємного зв'язку зі шпигунами по всьому світу.

А у Франції виявили розгалужену мережу російських шпигунів, які викрадали військові секрети і зламували акаунти чиновників.