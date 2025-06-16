Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Леді-агент: уперше в історії МІ-6 очолить жінка, що про неї відомо

Блейз Метревелі, мі-6
Фото: Соцсети | Блейз Метревелі — новий глава МІ-6

Блейз Метревелі нині є головою відділу технологій британської розвідки МІ-6. Вона служила в Європі та на Близькому Сході.

Related video

15 червня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив про призначення 47-річної Блейз Метревелі, кадрового офіцера розвідки, першою жінкою-главою Секретної розвідувальної служби, іноземної шпигунської служби, відомої як МІ-6. Сталося це через три десятиліття після того, як акторка Джуді Денч уперше зіграла жінку-боса МІ-6 у фільмі про Джеймса Бонда "Золоте око", про це пише Reuters.

Перша поява Джуді Денч у ролі глави МІ-6 у фільмах про Бонда

Метревелі, яка наразі є главою технічного відділу МІ-6, відома як "Q", приєдналася до Секретної розвідувальної служби 1999 року і провела більшу частину своєї кар'єри на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі.

Річард Мур, нинішній глава МІ-6, піде у відставку восени після п'ятирічного перебування на цій посаді.

"Я пишаюся і задоволена тим, що мене попросили очолити МІ-6", — сказала Метревелі, яка обійме одну з найвпливовіших посад у західній розвідці та буде відома під кодовим ім'ям "С".

МІ-6, заснована 1909 року, приєднується до інших основних британських розвідувальних служб, внутрішньої розвідувальної служби МІ-5 і розвідувально-комунікаційного агентства GCHQ, призначивши жінку на посаду голови.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, який наразі перебуває в Канаді на саміті G7, заявив, що призначення Метревелі відбулося в той момент, коли Велика Британія "стикається із загрозами безпрецедентного масштабу".

"Я знаю, що Блейз продовжить забезпечувати чудове керівництво, необхідне для захисту нашої країни", — сказав він.

Найбільшими проблемами для Метревелі, ймовірно, стануть відносини з Росією, Китаєм та Іраном.

Мур 2021 року заявляв, що Китай є головним пріоритетом для його розвідувального агентства, тоді як торік МІ-5 заявила, що Іран стояв за 20 змовами з метою вбивства, викрадення або переслідування дисидентів і політичних опонентів у Великій Британії з 2022 року.

МІ-6, яку романісти описують як роботодавця деяких із найвідоміших вигаданих шпигунів, від Джорджа Смайлі Джона ле Карре до Джеймса Бонда Яна Флемінга, діє за кордоном і покликана захищати Велику Британію та її інтереси.

Що відомо про нову главу МІ-6 Блейз Метревелі

Блейз Метревелі стане 18-м керівником в історії МІ-6, замінивши сера Річарда Мура наприкінці цього року і стане першою жінкою, яка очолила закордонне шпигунське агентство Великої Британії за всю його 116-річну історію.

Вона приєдналася до МІ-6 1999 року як оперативник і відтоді виконала низку важливих завдань, зокрема, на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі. У неї репутація стратега і досвідченого лідера, здатного працювати в складних умовах.

Блейз Метревелі, мі-6 Fullscreen
Блейз Метревелі — новий глава МІ-6
Фото: Соцсети

Крім своїх зарубіжних посад, Метревелі обіймала керівні посади в MI6 і MI5, службі внутрішньої безпеки Великобританії.

Здобувши освіту в Пембрук-коледжі в Кембриджі, вона вивчала антропологію, перш ніж зайнятися розвідувальною кар'єрою. Повідомляється, що її академічна освіта сформувала її "витончений" підхід до міжнародної безпеки та міжкультурної взаємодії.

Блейз Метревелі Fullscreen
Блейз Метревелі, п'ята праворуч, під час навчання в Кембриджі 1997 року
Фото: Соцсети

Сер Річард Мур, шеф МІ-6, який залишає посаду, сказав про Блейз: "Вона висококваліфікований розвідник і лідер, а також один із наших провідних мислителів у галузі технологій. Я в повному захваті від цього історичного призначення і з нетерпінням чекаю, коли побачу, як вона поведе МІ-6 у майбутнє".

Нагадаємо, дослідник-аматор Сіро Сантіллі виявив фан-сайт франшизи "Зоряні війни", який використовував Центральне розвідувальне управління для таємного зв'язку зі шпигунами по всьому світу.

А у Франції виявили розгалужену мережу російських шпигунів, які викрадали військові секрети і зламували акаунти чиновників.