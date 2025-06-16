Кража золотого унитаза за $6 млн из особняка Черчилля: суд в Британии вынес приговоры

Двое мужчин, укравших унитаз из 18-каратного золота ценой 6,4 млн долларов из дворца Бленхейм в Англии, получили тюремные сроки.

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В краже участвовало несколько человек: в сентябре 2019 года они, разбив окно, пробрались в исторический особняк и вырвали унитаз в уборной. Унитаз так и не нашли, предполагается, что его порезали на части и продали, пишет британская газета Independent.

Английский загородный особняк получил известность благодаря тому, что в 1874 году в нем родился британский лидер военного времени Уинстон Черчилль.

Полиция не исключает, что золотой унитаз разбили и продали за границу

Джеймс Шин и Майкл Джонс суммарно получили за участие в краже к четырем годам и 27 месяцам тюремного заключения Оксфордским королевским судом, сообщило издание The Guardian.

Вынося приговор, королевский судья Ян Прингл заявил, что "дерзкое и наглое" ограбление заняло не более пяти с половиной минут.

Золото из туалета, возможно, было вывезено контрабандой из Великобритании, поскольку полиция охотится за "значительной суммой" преступных активов, связанных с ворами, стоящими за ограблением.

По данным полиции Темз-Вэлли, Шин разбил унитаз и попытаться продать его части через связи в преступном мире. Из-за этого правоохранители провели ряд обысков в Бирмингеме и Хэттон-Гардене в Лондоне.

Полиция работает с международными партнерами и не исключает возможного перемещения золота за границу. Следующим этапом расследования будет выявление и изъятие преступных активов, купленных после совершения кражи.

Кража унитаза из особняка Черчилля: подробности дела

Радиостанция ВВС уточняет, что в течение двух недель после ограбления Шин продал 20 кг золота, примерно 1/5 веса унитаза, неизвестному покупателю в Бирмингеме за 700 000 долларов.

В ходе расследования было установлено, что с 2005 года Джеймс Шин по меньшей мере шесть раз оказывался в тюрьме и возглавлял организованные преступные группировки, зарабатывающие деньги на мошенничестве и кражах.

Известно также, что в мае текущего года суд вынес приговор третьему фигуранту дела — 36-летнему Фредерику Доу, он получил 21 месяц заключения с отсрочкой на два года и 240 часов общественных работ.

Четвертым обвиняемым по делу проходил Бора Гукчук, ювелир из Лондона. Суд оправдал его по тому же обвинению.

Напомним, в Колумбии банда украла 24 сумки с деньгами в аэропорту Альмиранте Падилья во время их перегрузки в самолет из грузовика.

Фокус также писал о повторном ограблении могилы самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича на кладбище в Виннице.