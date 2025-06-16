Крадіжка золотого унітазу за $6 млн з особняка Черчилля: суд у Британії виніс вироки

Двоє чоловіків, які вкрали унітаз із 18-каратного золота вартістю 6,4 млн доларів із палацу Бленхейм в Англії, отримали тюремні терміни.

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У крадіжці брало участь кілька людей: у вересні 2019 року вони, розбивши вікно, пробралися в історичний особняк і вирвали унітаз у вбиральні. Унітаз так і не знайшли, припускають, що його порізали на частини і продали, пише британська газета Independent.

Англійський заміський особняк здобув популярність завдяки тому, що 1874 року в ньому народився британський лідер воєнного часу Вінстон Черчилль.

Поліція не виключає, що золотий унітаз розбили і продали за кордон

Джеймс Шин і Майкл Джонс сумарно отримали за участь у крадіжці до чотирьох років і 27 місяців тюремного ув'язнення Оксфордським королівським судом, повідомило видання The Guardian.

Виносячи вирок, королівський суддя Ян Прінгл заявив, що "зухвале і нахабне" пограбування тривало не більше ніж п'ять із половиною хвилин.

Золото з туалету, можливо, було вивезено контрабандою з Великої Британії, оскільки поліція полює за "значною сумою" злочинних активів, пов'язаних зі злодіями, які стоять за пограбуванням.

За даними поліції Темз-Веллі, Шин розбив унітаз і спробувати продати його частини через зв'язки в злочинному світі. Через це правоохоронці провели низку обшуків у Бірмінгемі та Хеттон-Гардені в Лондоні.

Поліція працює з міжнародними партнерами і не виключає можливого переміщення золота за кордон. Наступним етапом розслідування буде виявлення та вилучення злочинних активів, куплених після скоєння крадіжки.

Крадіжка унітазу з особняка Черчилля: подробиці справи

Радіостанція ВВС уточнює, що протягом двох тижнів після пограбування Шин продав 20 кг золота, приблизно 1/5 ваги унітазу, невідомому покупцеві в Бірмінгемі за 700 000 доларів.

Під час розслідування було встановлено, що з 2005 року Джеймс Шин щонайменше шість разів опинявся у в'язниці та очолював організовані злочинні угруповання, які заробляють гроші на шахрайстві та крадіжках.

Відомо також, що в травні поточного року суд ухвалив вирок третьому фігуранту справи — 36-річному Фредеріку Доу, він отримав 21 місяць ув'язнення з відтермінуванням на два роки і 240 годин громадських робіт.

Четвертим обвинуваченим у справі проходив Бора Гукчук, ювелір із Лондона. Суд виправдав його за тим самим обвинуваченням.

Нагадаємо, у Колумбії банда вкрала 24 сумки з грошима в аеропорту Альміранте Паділья під час їхнього перевантаження в літак із вантажівки.

Фокус також писав про повторне пограбування могили наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича на кладовищі у Вінниці.