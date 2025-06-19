Сотрудничал с Башаром Асадом: в Лондоне судят российского олигарха-многоженца

Михаил Крупеев, чью компанию Gulfsands связывают с семьей беглого сирийского диктатора Башара Асада, разводится с женой: оказалось, что у него 20 лет была вторая семья в РФ.

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Нефтяному магнату с гражданством Великобритании и России грозит двухлетний тюремный срок, так как он не выполнил ряд судебных постановлений. Крупеев присутствовал на слушании дистанционно с Кипра, пишет Reuters.

Крупееву грозит тюремное заключение после того, как в среду судья Высокого суда Лондона постановил, что он проявил неуважение к суду и неоднократно не выполняя правовые решения, вынесенные в его многомиллионном бракоразводном процессе.

Судья Ричард Харрисон заявил, что Михаил Крупеев, неисполнительный председатель энергетической компании Gulfsands, не выполнил постановления суда после распада его 36-летнего брака с женой Еленой Крупеевой.

По данным ее юридической команды, пара рассталась при "бурных" обстоятельствах после того, как в 2023 году Крупеева обнаружила, что ее муж на протяжении большей части последних 20 лет вел двойную жизнь, имея тайную вторую семью в России.

В июле 2024 года она начала процедуру финансового урегулирования, и Крупееву было предписано выплатить чуть более 195 000 фунтов стерлингов (262 645 долларов США) в качестве компенсации ее судебных издержек.

Но ее адвокаты заявили, что он не выполнил это и ряд других постановлений, требующих от него раскрыть истинный размер его богатства, которое, по их словам, может составлять сотни миллионов фунтов, из которых она требовала равную долю. Они заявили, что только тюрьма будет эффективным наказанием.

Судья заявил, что Крупеев, который присутствовал на слушании удаленно с Кипра, намеренно нарушил приказы и проявил неуважение к суду. Он отложил вынесение приговора до следующей среды, при этом нефтяному магнату грозит максимальный тюремный срок чуть более двух лет.

Супруги, оба граждане России, но имеющие британское гражданство, переехали в Великобританию в 1993 году.

Другие деловые интересы Крупеева включали Jupiter Energy, занимающуюся экспортом нефти и газа в Казахстан, и Waterford Finance, специализирующуюся на энергетических проектах.

"Они уже очень долгое время являются очень богатой семьей", — заявил суду Джастин Уоршоу, адвокат Крупеевой.

Активы пары были обширны, включая дом за 15 миллионов фунтов в Лондоне, роскошные дома в Португалии и Турции, недвижимость в России стоимостью 10 миллионов фунтов, сказал Уоршоу. Они летали на частном самолете, чтобы их любимые собаки могли путешествовать с ними.

Уоршоу заявил, что Крупеев задолжал своей жене в общей сложности более 837 000 фунтов стерлингов, а также был вынесен приказ о заморозке его активов на сумму 38 миллионов фунтов стерлингов.

Адвокат Крупеева Майкл Глейзер заявил, что его клиент, который отрицал обвинения в отношении их брака, извинился за невыполнение распоряжений и не смог этого сделать из-за распоряжения о заморозке активов.

Он отверг утверждение о том, что его клиент относился к судебному разбирательству как к игре.

"Это не игра, на карту поставлена ​​свобода моего клиента", — заявил Глейзер.

Кто такой Михаил Крупеев

Россиянин Михаил Крупеев — младший партнер Юрия Шафраника, бывшего министра топлива и энергетики РФ (1993-1996 гг.) с совместным нефтегазовым бизнесом за рубежом. Он достаточно непубличная личность. В РФ о нем новостей практически не появлялось.

Его компания Gulfsands и ее подрядчик Нesco вели добычу в Сирии, пока режим Башара Асада не утратил контроль над этой территорией. И сотрудничали с гражданином РФ и Сирии Джорджем Хасвани — одним из фундаторов Российского Императорского Православного Палестинского Общества, который спонсировал ИГИЛ. Владел Нesco кроме Крупеева также двоюродный брат Башара Асада Рами Маклуф. Кроме пригрaничного нефтепромысла в Сирии эта компания также владеет месторождениями нефти, расположенными в приграничных территориях Марокко, Туниса и Мьянмы.

Напомним, ранее сын беглого диктатора Башара Асада рассказал, как им удалось покинуть Сирию на российском военном самолете.

Тогда же власти Ирана обвиняли в том, что РФ бросила Сирию и способствовала тому, чтобы военный переворот произошел.