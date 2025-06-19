Співпрацював із Башаром Асадом: у Лондоні судять російського олігарха-багатоженця

Михайло Крупєєв, чию компанію Gulfsands пов'язують із сім'єю сирійського диктатора-втікача Башара Асада, розлучається з дружиною: виявилося, що у нього 20 років була друга сім'я в РФ.

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Нафтовому магнату з громадянством Великої Британії та Росії загрожує дворічний тюремний термін, оскільки він не виконав низку судових постанов. Крупеєв був присутній на слуханні дистанційно з Кіпру, пише Reuters.

Крупеєву загрожує тюремне ув'язнення після того, як у середу суддя Високого суду Лондона ухвалив, що він виявив неповагу до суду і неодноразово не виконував правові рішення, винесені в його багатомільйонному шлюборозлучному процесі.

Суддя Річард Гаррісон заявив, що Михайло Крупєєв, невиконавчий голова енергетичної компанії Gulfsands, не виконав постанови суду після розпаду його 36-річного шлюбу з дружиною Оленою Крупєєвою.

За даними її юридичної команди, пара розлучилася за "бурхливих" обставин після того, як 2023 року Крупеєва виявила, що її чоловік упродовж більшої частини останніх 20 років вів подвійне життя, маючи таємну другу сім'ю в Росії.

У липні 2024 року вона почала процедуру фінансового врегулювання, і Крупеєву було наказано виплатити трохи більше ніж 195 000 фунтів стерлінгів (262 645 доларів США) як компенсацію її судових витрат.

Але її адвокати заявили, що він не виконав цю та низку інших постанов, які вимагають від нього розкрити справжній розмір його багатства, яке, за їхніми словами, може становити сотні мільйонів фунтів, з яких вона вимагала рівну частку. Вони заявили, що тільки в'язниця буде ефективним покаранням.

Суддя заявив, що Крупєєв, який був присутній на слуханні віддалено з Кіпру, навмисно порушив накази і виявив неповагу до суду. Він відклав винесення вироку до наступної середи, при цьому нафтовому магнату загрожує максимальний тюремний термін трохи більше двох років.

Подружжя, обидва громадяни Росії, але ті, що мають британське громадянство, переїхали до Великої Британії 1993 року.

Інші ділові інтереси Крупєєва включали Jupiter Energy, що займається експортом нафти і газу в Казахстан, і Waterford Finance, що спеціалізується на енергетичних проєктах.

"Вони вже дуже довгий час є дуже багатою сім'єю", — заявив суду Джастін Воршоу, адвокат Крупеєвої.

Активи пари були великі, включно з будинком за 15 мільйонів фунтів у Лондоні, розкішними будинками в Португалії та Туреччині, нерухомістю в Росії вартістю 10 мільйонів фунтів, сказав Воршоу. Вони літали на приватному літаку, щоб їхні улюблені собаки могли подорожувати з ними.

Воршоу заявив, що Крупеєв заборгував своїй дружині загалом понад 837 000 фунтів стерлінгів, а також було винесено наказ про заморожування його активів на суму 38 мільйонів фунтів стерлінгів.

Адвокат Крупєєва Майкл Глейзер заявив, що його клієнт, який заперечував звинувачення щодо їхнього шлюбу, вибачився за невиконання розпоряджень і не зміг цього зробити через розпорядження про заморожування активів.

Він відкинув твердження про те, що його клієнт ставився до судового розгляду як до гри.

"Це не гра, на карту поставлено свободу мого клієнта", — заявив Глейзер.

Хто такий Михайло Крупєєв

Росіянин Михайло Крупєєв — молодший партнер Юрія Шафраника, колишнього міністра палива та енергетики РФ (1993-1996 рр.) зі спільним нафтогазовим бізнесом за кордоном. Він досить непублічна особистість. У РФ про нього новин практично не з'являлося.

Його компанія Gulfsands і її підрядник Hesco вели видобуток у Сирії, поки режим Башара Асада не втратив контроль над цією територією. І співпрацювали з громадянином РФ і Сирії Джорджем Хасвані — одним із фундаторів Російського Імператорського Православного Палестинського Товариства, який спонсорував ІДІЛ. Володів Hesso крім Крупеєва також двоюрідний брат Башара Асада Рамі Маклуф. Крім прикордонного нафтопромислу в Сирії ця компанія також володіє родовищами нафти, розташованими на прикордонних територіях Марокко, Тунісу і М'янми.

Нагадаємо, раніше син диктатора-втікача Башара Асада розповів, як їм вдалося покинути Сирію на російському військовому літаку.

Тоді ж владу Ірану звинувачували в тому, що РФ кинула Сирію і сприяла тому, щоб військовий переворот стався.