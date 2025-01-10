Скидали бомби в поля Сирії та "вимикали радари": генерал Ірану "пройшовся" по РФ

Головний командувач ЗС Ірану Бехруз Есбаті звинуватив Москву у "грі" на користь противника. З його слів, росіяни брехали про бомбардування і сприяли ударам Ізраїля.

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Високопоставлений генерал Ірану Бехруз Есбаті заявив про поразку у Сирії та висловив низку звинувачень в бік Росії. Про це 8 січня повідомили у виданні The New York Times.

"Я не вважаю втрату Сирії чимось, чим можна пишатися. Ми зазнали поразки, і поразки дуже серйозної, ми отримали дуже великий удар, і це було дуже важко", — зауважив він.

Зі слів генерала, відносини Ірану з експрезидентом Сирії Башаром аль-Асадом місяцями були напруженими, і це призвело до його усунення. Лідер відхилив численні пропозиції щодо відкриття фронту проти Ізраїлю, хоча йому представили комплексні військові плани щодо використання сирійських ресурсів для нападу.

Есбаті "пройшовся" і по Росії, яка вважається головною союзницею країни. Він звинуватив РФ у брехні щодо бомбардування зі своїх літаків сирійських повстанців, коли насправді бомби падали у відкриті поля. Окрім того, під час ударів Ізраїля по іранських цілях у Сирії у 2024 році Москва "вимкнула радари", фактично діючи на користь атаці.

Генерал запевнив, що Іран шукатиме способи залучити повстанців у будь-якій формі нової Сирії.

"Ми можемо активувати всі мережі, з якими працювали протягом багатьох років. Ми можемо активізувати соціальні верстви, серед яких роками жили наші хлопці; ми можемо бути активними в соціальних мережах і можемо формувати осередки опору. Тепер ми можемо працювати там, як і на інших міжнародних аренах, і ми вже почали", — заявив він.

Бехруз Есбаті — головний командувач Збройних сил Ірану, які включають військових і Корпус вартових революції. У Сирії він керував іранськими операціями, тісно координував роботу з сирійськими міністрами та офіційними особами оборони, а також з генералами РФ.

Іранський генерал назвав падіння режиму аль-Асада неминучим, наголосивши на корупції, "політичному гнобленню" та економічних проблемах у Сирії. Він зазначив, що місцевим мешканцям бракувало електроенергії, палива і грошей. Поваленого президента Есбаті звинуватив в ігноруванні застережень щодо реформ.

Нагадаємо, сирійські аналітики Verify-Sy повідомили, що міністр юстиції тимчасового уряду Шаді аль-Вайсі засуджував жінок до розстрілів, коли був суддею. Смертна кара була покаранням за корупцію, проституцію і "перелюбство".

У ЗМІ повідомили, що на колишнього президента Сирії Башар аль-Асада могли скоїти замах. Російські джерела інформували про можливу спробу отруєння, через яку політику стало зле, але лікарі нібито його врятували.