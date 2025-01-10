Главный командующий ВС Ирана Бехруз Эсбати обвинил Москву в "игре" в пользу противника. По его словам, россияне врали о бомбардировках и способствовали ударам Израиля.

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Высокопоставленный генерал Ирана Бехруз Эсбати заявил о поражении в Сирии и высказал ряд обвинений в сторону России. Об этом 8 января сообщили в издании The New York Times.

"Я не считаю потерю Сирии чем-то, чем можно гордиться. Мы потерпели поражение, и поражение очень серьезное, мы получили очень большой удар, и это было очень трудно", — отметил он.

По словам генерала, отношения Ирана с экс-президентом Сирии Башаром аль-Асадом месяцами были напряжёнными, и это привело к его отстранению. Лидер отклонил многочисленные предложения по открытию фронта против Израиля, хотя ему представили комплексные военные планы по использованию сирийских ресурсов для нападения.

Эсбати "прошелся" и по России, которая считается главным союзником страны. Он обвинил РФ во лжи относительно бомбардировки со своих самолетов сирийских повстанцев, когда на самом деле бомбы падали в открытые поля. Кроме того, во время ударов Израиля по иранским целям в Сирии в 2024 году Москва "выключила радары", фактически действуя в пользу атаки.

Генерал заверил, что Иран будет искать способы привлечь повстанцев в любой форме новой Сирии.

"Мы можем активировать все сети, с которыми работали в течение многих лет. Мы можем активизировать социальные слои, среди которых годами жили наши ребята; мы можем быть активными в социальных сетях и можем формировать ячейки сопротивления. Теперь мы можем работать там, как и на других международных аренах, и мы уже начали", — заявил он.

Бехруз Эсбати — главный командующий Вооруженных сил Ирана, которые включают военных и Корпус стражей революции. В Сирии он руководил иранскими операциями, тесно координировал работу с сирийскими министрами и официальными лицами обороны, а также с генералами РФ.

Иранский генерал назвал падение режима аль-Асада неизбежным, отметив коррупцию, "политический гнет" и экономические проблемы в Сирии. Он отметил, что местным жителям не хватало электроэнергии, топлива и денег. Свергнутого президента Эсбати обвинил в игнорировании предостережений относительно реформ.

Напомним, сирийские аналитики Verify-Sy сообщили, что министр юстиции временного правительства Шади аль-Вайси приговаривал женщин к расстрелам, когда был судьей. Смертная казнь была наказанием за коррупцию, проституцию и "прелюбодеяние".

В СМИ сообщили, что на бывшего президента Сирии Башар аль-Асада могли совершить покушение. Российские источники информировали о возможной попытке отравления, из-за которой политику стало плохо, но врачи якобы его спасли.