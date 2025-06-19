"Не хочу обсуждать": Путин публично открестился от поддержки Ирана и тамошних лидеров

Российский президент, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не хочет говорить о вероятной ликвидации лидера Ирана Хаменеи. А потом сообщил, что договор о стратегическом партнерстве, подписанный с Тегераном в январе, не предусматривает военного сотрудничества.

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Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отказался обсуждать возможность убийства Израилем и США верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что иранский народ консолидируется вокруг руководства в Тегеране и сделал еще пару заявлений об Иране, пишет Reuters.

Путин считает, что общество консолидируется в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто предположил, что военные атаки Израиля могут привести к смене режима в Иране, в то время как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США знают, где "прячется". На вопрос о том, какова будет его реакция, если Израиль действительно ликвидирует Хаменеи при содействии США, Путин ответил: "Я даже не хочу обсуждать эту возможность. Не хочу".

Но в Кремле якобы видят, что общество консолидируется.

"Мы видим, что сегодня в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов… происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны", — заявил Путин ведущим редакторам информационных агентств.

Он также сообщил, что все стороны должны искать пути прекращения военных действий таким образом, чтобы гарантировать как право Ирана на мирную ядерную энергетику, так и право Израиля на безусловную безопасность еврейского государства.

Встреча Путина и Хаменеи два года назад Фото: РИА Новости

Отвечая на вопрос о возможной смене режима в Иране, Путин сказал, что прежде чем что-то делать, всегда нужно смотреть, достигается ли главная цель или нет. Он заявил, что подземные объекты Ирана по обогащению урана все еще целы.

"Эти подземные заводы существуют, с ними ничего не случилось", — сказал Путин.

На вопрос о том, готова ли Россия предоставить Ирану современное оружие для защиты от израильских ударов, Путин ответил, что договор о стратегическом партнерстве, подписанный с Тегераном в январе, не предусматривает военного сотрудничества и что Иран не обращался с официальным запросом о помощи.

Впрочем, в договоре есть статья 5 о военном сотрудничестве. И в ней указано, что "договаривающиеся Стороны консультируются и сотрудничают в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера".

Статья 5 договора предусматривает военное сотрудничество Фото: Скриншот

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в среду, что Москва призывает США не наносить удары по Ирану, поскольку это радикально дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке.

Путин заявил, что Израиль заверил Москву, что российские специалисты, помогающие строить еще два реактора на АЭС "Бушер" в Иране, не пострадают в результате авиаударов.

Путин заявил, что у Москвы "очень хорошие отношения с Ираном" и что Россия может обеспечить интересы Ирана в сфере ядерной энергетики.

Россия предложила закупить у Ирана обогащенный уран и поставлять ядерное топливо для гражданской энергетической программы страны.

"Можно обеспечить интересы Ирана в сфере мирного атома. И одновременно снять озабоченности Израиля по поводу своей безопасности. Мы наши идеи изложили нашим партнерам из США, Израиля и Ирана", — сказал Путин.

Напомним, ранее Фокус писал, что падение режима Ирана станет как стратегическим, так и репутационным ударом для России, и нанесет Кремлю больше вреда, чем уменьшение влияния Москвы на Сирию после свержения режима Башара Асада.

А 18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от призывов Трампа к капитуляции.