"Не хочу обговорювати": Путін публічно відхрестився від підтримки Ірану і тамтешніх лідерів

Російський президент, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що не хоче говорити про ймовірну ліквідацію лідера Ірану Хаменеї. А потім повідомив, що договір про стратегічне партнерство, підписаний із Тегераном у січні, не передбачає військового співробітництва.

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Президент Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), відмовився обговорювати можливість убивства Ізраїлем і США верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, заявив, що іранський народ консолідується навколо керівництва в Тегерані і зробив ще кілька заяв про Іран, пише Reuters.

Путін вважає, що суспільство консолідується в Ірані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкрито припустив, що військові атаки Ізраїлю можуть призвести до зміни режиму в Ірані, тоді як президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що США знають, де "ховається". На запитання про те, якою буде його реакція, якщо Ізраїль дійсно ліквідує Хаменеї за сприяння США, Путін відповів: "Я навіть не хочу обговорювати цю можливість. Не хочу".

Але в Кремлі нібито бачать, що суспільство консолідується.

"Ми бачимо, що сьогодні в Ірані, за всієї складності внутрішньополітичних процесів, які там відбуваються... відбувається консолідація суспільства навколо політичного керівництва країни", - заявив Путін провідним редакторам інформаційних агентств.

Він також повідомив, що всі сторони мають шукати шляхи припинення воєнних дій таким чином, щоб гарантувати як право Ірану на мирну ядерну енергетику, так і право Ізраїлю на безумовну безпеку єврейської держави.

Зустріч Путіна і Хаменеї два роки тому Фото: РИА Новости

Відповідаючи на запитання про можливу зміну режиму в Ірані, Путін сказав, що перш ніж щось робити, завжди потрібно дивитися, досягається головна мета чи ні. Він заявив, що підземні об'єкти Ірану зі збагачення урану все ще цілі.

"Ці підземні заводи існують, з ними нічого не сталося", — сказав Путін.

На запитання про те, чи готова Росія надати Ірану сучасну зброю для захисту від ізраїльських ударів, Путін відповів, що договір про стратегічне партнерство, підписаний із Тегераном у січні, не передбачає військового співробітництва і що Іран не звертався з офіційним запитом про допомогу.

Утім, у договорі є стаття 5 про військове співробітництво. І в ній зазначено, що "Договірні Сторони консультуються і співпрацюють у сфері протидії спільним військовим загрозам і загрозам безпеці двостороннього та регіонального характеру".

Стаття 5 договору передбачає військове співробітництво Фото: Скриншот

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив у середу, що Москва закликає США не завдавати ударів по Ірану, оскільки це радикально дестабілізує обстановку на Близькому Сході.

Путін заявив, що Ізраїль запевнив Москву, що російські фахівці, які допомагають будувати ще два реактори на АЕС "Бушер" в Ірані, не постраждають унаслідок авіаударів.

Путін заявив, що у Москви "дуже хороші відносини з Іраном" і що Росія може забезпечити інтереси Ірану у сфері ядерної енергетики.

Росія запропонувала закупити в Ірану збагачений уран і поставляти ядерне паливо для цивільної енергетичної програми країни.

"Можна забезпечити інтереси Ірану у сфері мирного атома. І одночасно зняти заклопотаність Ізраїлю з приводу своєї безпеки. Ми наші ідеї виклали нашим партнерам зі США, Ізраїлю та Ірану", — сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що падіння режиму Ірану стане як стратегічним, так і репутаційним ударом для Росії, і завдасть Кремлю більше шкоди, ніж зменшення впливу Москви на Сирію після повалення режиму Башара Асада.

А 18 червня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відмовився від закликів Трампа до капітуляції.