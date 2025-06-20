Числовая радиостанция "Русский мужик" передала таинственное сообщение на Дальний Восток

Радиолюбитель из Милана опубликовал запись с номерной радиостанции ENIGMA ID: S06, переданное на Тихий океан и Дальний Восток. Считается, что станцией, известной также, как The Russian Man, пользуется ГРУ РФ.

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Передачи этой станции не принимаются в Европе, так что ее перехватили в Японии около 4 часов утра, пишет Shortwave Observer.

Передача радиостанции "Русский мужик"

Он уточнил, что передача длилась около минуты и мужской голос зачитал набор цифр, бессмысленный для любого, кто его послушает, но имеющий смысл для принимающей стороны.

Что известно о числовой радиостанции The Russian Man

Российская разведывательная номерная станция с идентификатором ENIGMA ID S06, обычно называемая The Russian Man, или "Русский мужик" — это коротковолновая радиостанция, которая, как полагают, эксплуатируется российским ГРУ (Главным разведывательным управлением РФ). Назвали ее так, потому что сообщения всегда передает мужской голос. Она транслирует зашифрованные голосовые сообщения на русском языке, в первую очередь для оперативников разведки в отдаленных или секретных районах. Такой способ позволяет передавать сообщения оперативникам, не оставляя цифрового следа, что обеспечивает анонимность.

Где она находится – точно неизвестно, но среди локаций называют Москву, Оренбург и Читу. Обычно "Русский мужик" передает сообщения в первую и третью пятницы месяца. За десять минут до начала каждой передачи проводится предварительный тест передачи. Для передачи из Москвы он состоит из длинного тона частотой 1200 Гц, за которым следует идентификатор предстоящей передачи, произнесенный один раз. Для операций из Читы он состоит из многократно произнесенного "0123456789".

Произносимые числа в передачах S06, вероятно, являются закодированными представлениями зашифрованного текста, возможно, сопоставляемыми с буквами или инструкциями через кодовую книгу, известную только предполагаемому получателю.

Стандартный формат: сообщения S06 обычно состоят из 3-значного идентификатора (ID), за которым следуют группы из 5 цифр. Например, передача может начинаться с идентификатора типа "425" и продолжаться последовательностями типа "12345 67890 11111 00000".

Обычно передачи содержат только две группы сообщений, три – крайне редко.

Графики S06 состоят из 2 идентичных передач с интервалом в 30 или 60 минут. Последняя передача на 1-3 МГц ниже или выше по частоте. В случае отправки трафика две передачи обычно также производятся на следующий день в то же время и на тех же частотах.

Напомним, российская "Радиостанция Судного дня", или же коротковолновая радиостанция УВБ-76, дважды в течение дня 17 июня выходила на связь, передав два загадочных, как всегда, послания.

А 2 июня "Радиостанция Судного дня" вышла на связь сразу после завершения российско-украинских переговоров в Стамбуле.