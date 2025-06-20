Числова радіостанція "Русский мужик" передала таємниче повідомлення на Далекий Схід

Радіоаматор із Мілана опублікував запис із номерної радіостанції ENIGMA ID: S06, переданий на Тихий океан і Далекий Схід. Вважається, що станцією, відомою також, як The Russian Man, користується ГРУ РФ.

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Передачі цієї станції не приймають у Європі, тож її перехопили в Японії близько 4 години ранку, пише Shortwave Observer.

Передача радіостанції "Русский мужик"

Він уточнив, що передача тривала близько хвилини, і чоловічий голос зачитав набір цифр, безглуздий для будь-кого, хто його послухає, але такий, що має сенс для сторони, яка приймає.

Що відомо про числову радіостанцію The Russian Man

Російська розвідувальна номерна станція з ідентифікатором ENIGMA ID S06, зазвичай звана The Russian Man, або "Російський мужик", — це короткохвильова радіостанція, яка, як вважають, експлуатується російським ГРУ (Головним розвідувальним управлінням РФ). Назвали її так, тому що повідомлення завжди передає чоловічий голос. Вона транслює зашифровані голосові повідомлення російською мовою, насамперед для оперативників розвідки у віддалених або секретних районах. Такий спосіб дає змогу передавати повідомлення оперативникам, не залишаючи цифрового сліду, що забезпечує анонімність.

Де вона знаходиться — достеменно невідомо, але серед локацій називають Москву, Оренбург і Читу. Зазвичай "Русский мужик" передає повідомлення в першу і третю п'ятниці місяця. За десять хвилин до початку кожної передачі проводиться попередній тест передачі. Для передачі з Москви він складається з довгого тону частотою 1200 Гц, за яким слідує ідентифікатор майбутньої передачі, виголошений один раз. Для операцій із Чити він складається з багаторазово вимовленого "0123456789".

Числа, що вимовляються в передачах S06, імовірно, є закодованими поданнями зашифрованого тексту, які, можливо, можна зіставити з буквами або інструкціями через кодову книжку, відому тільки передбачуваному одержувачу.

Стандартний формат: повідомлення S06 зазвичай складаються з 3-значного ідентифікатора (ID), за яким йдуть групи з 5 цифр. Наприклад, передача може починатися з ідентифікатора типу "425" і продовжуватися послідовностями типу "12345 67890 11111 00000".

Зазвичай передачі містять тільки дві групи повідомлень, три — вкрай рідко.

Графіки S06 складаються з 2 ідентичних передач з інтервалом у 30 або 60 хвилин. Остання передача на 1-3 МГц нижча або вища за частотою. У разі надсилання трафіку дві передачі зазвичай також проводяться наступного дня в той самий час і на тих самих частотах.

Нагадаємо, російська "Радіостанція Судного дня", або ж короткохвильова радіостанція УВБ-76, двічі протягом дня 17 червня виходила на зв'язок, передавши два загадкових, як завжди, послання.

А 2 червня "Радіостанція Судного дня" вийшла на зв'язок одразу після завершення російсько-українських переговорів у Стамбулі.