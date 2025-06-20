Российский МИД получил просьбу о политическом убежище для Илона Маска, — депутат

Об убежище для американского миллиардера Илона Маска попросила партия "Новые люди". Ответ от министерства иностранных дел РФ должен поступить уже в течение месяца.

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"Мне кажется, Илон Маск совершил ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крут", — заявил в комментарии "News.ru" вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.

Стоит заметить, что о политическом убежище для Маска заговорили в России не впервые. 6 июня в ТАСС передавали, что о такой возможности заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал публичный спор миллиардера с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить", — подчеркнул тогда Новиков.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ссору в Вашингтоне, заявлял, что Кремль "никоим образом не собирается в это вмешиваться". В США на момент публикации официально не комментировали предложение о политическом убежище Маску, а сам миллиардер публично о потребности в нем не заявлял.

Напомним, в The Wall Street Journal 10 июня сообщали, что агентства США следили за визитами иностранцев к миллиардеру Илону Маску еще до его ссоры с президентом. Отмечалось, что бизнесмен имел много граждан других стран в окружении и некоторые из этих связей особенно удивляли.

Также в СМИ информировали, что после публичного конфликта с Маском президент США Дональд Трамп думает избавиться от своего красного электрокара Tesla. Ссора разгорелась из-за возмущения миллиардера законопроектом Трампа и вскоре вылилась во взаимные обвинения и оскорбления. Маск даже призвал к импичменту республиканца, назвав его лжецом.