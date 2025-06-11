Еще до ссоры с Трампом: агентства США следили за иностранцами, которые наведывались к Маску, — СМИ

Миллиардер Илон Маск имел много иностранцев в окружении, и некоторые из этих связей выглядели особенно странно, в частности регулярные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом бизнесмен имел должность в Белом доме и приближен к американским чиновникам, обладает допуском к государственной тайне.

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Об этом говорится в материале, опубликованном 10 июня в The Wall Street Journal.

Национальная безопасность и Министерство юстиции США следили за иностранцами, которые посещали объекты собственности Маска в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили люди, знакомые с делом. Расследование было сосредоточено на людях, которые пытались повлиять на миллиардера, среди них были граждане стран Восточной Европы.

До недавнего времени Маск был одним из ближайших советников президента США Дональда Трампа. Расследование против него не дошло до выдвижения обвинений, текущий его статус определить невозможно.

О слежке знали чиновники нескольких ведомств, в том числе Федерального бюро расследований. Расследование проводили еще до того, как к власти пришла новая администрация. Это, по оценке СМИ, подчеркивает беспокойство относительно количества иностранцев в окружении Маска.

Миллиардер руководит пятью компаниями, включая SpaceX, которые имеют важные государственные контракты. Он имеет "беспрецедентный доступ" к высшим должностным лицам США. В то же время администрация Трампа бьет тревогу относительно влияния иностранцев. Белый дом ввел ряд запретов и ограничений на въезд в страну.

Сам Маск на запрос о комментарии не ответил. Представители Белого дома заявили, что ничего не знают о предыдущих расследованиях, там направили журналистов в Министерство нацбезопасности и ФБР. В бюро в то же время комментировать ситуацию отказались.

С начала работы администрации Трампа миллиардер стал специальным чиновником, которому поручили сократить федеральный бюджет. Однако его союз с республиканцем недавно потерпел крах, а общество стало свидетелями их публичной ссоры с оскорблениями и угрозами.

"Однако, даже когда они работали вместе в течение последних нескольких месяцев, были признаки напряженности из-за связей Маска с иностранными гражданами", — отметили в издании.

Маск так часто путешествовал с иностранцами, что это беспокоило работников основанного им избирательного штаба для помощи с переизбранием Трампа. Два источника, знакомых с деятельностью группы, рассказали, что обеспокоенность вызывало то, кто присоединяется к нему на встречах и мероприятиях. Представитель America PAC отметил, что даже пришлось ввести тщательную проверку, чтобы не допустить иностранцев к своей деятельности.

Благодаря бизнесу и статусу Маск установил взаимоотношения с главами государств по всему миру, но некоторые из них "вызывают удивление". В частности, по данным СМИ, с конца 2022 года миллиардер регулярно контактирует с Путиным.

Из-за связей с иностранцами юристы SpaceX даже советовали ему не обращаться по поводу высшего уровня допуска, чтобы не объяснять все это. Они опасались, что это бы обернулось для Маска полным аннулированием допуска. Как гендиректор SpaceX он имеет допуск к государственной тайне, а значит ему доступны некоторые секреты нацбезопасности США. Основанная им компания сотрудничает с агентствами нацбезопасности с 2002 года.

Напомним, публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском начался с того, что миллиардер раскритиковал законопроекты новой администрации. После заявлений Маска о возможном прекращении полетов космического корабля Dragon, который используется NASA, Пентагон взялся за поиск альтернативы.

79-летний отец бизнесмена Эррол Маск объяснил ссору сильным стрессом и усталостью. Он убежден, что в конфликте в конце концов победит Трамп, ведь он является президентом США, а Маск "совершил ошибку".