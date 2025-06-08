Конфликт между Маском и Трампом: Пентагон в спешном порядке ищет замену SpaceX

Разгоревшийся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском вынудил NASA и Пентагон пересмотреть степень своей зависимости от компании SpaceX, которая играет решающую роль в космической программе и оборонных проектах страны.

Related video

Об этом сообщает The Washington Post.

Поводом для беспокойства стали заявления Маска о возможной приостановке полетов космического корабля Dragon, который используется NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). В Пентагоне также выразили обеспокоенность, поскольку SpaceX обеспечивает выведение на орбиту критически важных, включая секретные, спутников в интересах Минобороны США.

Один из официальных лиц NASA сказал, что поначалу было «занимательно» наблюдать за перепалкой между Трампом и Маском в социальных сетях. Однако когда прозвучала угроза остановки миссий Dragon, агентство осознало возможные последствия: в случае реализации угрозы у США не останется оперативного способа доставлять экипажи на орбиту.

Пентагон ищет альтернативу

Издание пишет, что после этого инцидента начались предварительные консультации с другими участниками космической отрасли. Среди них — компании Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу. Их потенциально рассматривают как замену SpaceX по ряду направлений.

Генеральный директор Sierra Space Фатих Озмен подтвердил, что агентство ведет активный поиск альтернатив и не хочет быть полностью зависимым от одной компании. По его словам, компания готова подключиться к работе по обеспечению функционирования МКС.

Было отмечено, что хотя SpaceX остаётся лидером американской космической отрасли по числу успешных запусков и степени технологической зрелости, власти все отчетливее осознают риски монозависимости, особенно на фоне непредсказуемого поведения владельца компании.

Напомним, открытое противостояние между Маском и Трампом началось 4 июня после того, как Маск раскритиковал иммиграционный и налоговый законопроекты администрации. Глава Белого дома открыто выразил недовольство данной критикой, а Маск в ответ написал, что Трамп без его поддержки не смог бы выиграть выборы.

Позже издание The Washington Post опубликовало материал, где говорилось, что перед тем как уйти из команды американского президента Илон Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом.