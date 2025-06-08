Конфлікт між Маском і Трампом: Пентагон терміново шукає заміну SpaceX

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском, який розгорівся, змусив NASA і Пентагон переглянути ступінь своєї залежності від компанії SpaceX, що відіграє вирішальну роль у космічній програмі та оборонних проєктах країни.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Приводом для занепокоєння стали заяви Маска про можливе припинення польотів космічного корабля Dragon, який використовується NASA для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). У Пентагоні також висловили занепокоєння, оскільки SpaceX забезпечує виведення на орбіту критично важливих, зокрема секретних, супутників в інтересах Міноборони США.

Одна з офіційних осіб NASA сказала, що спочатку було "цікаво" спостерігати за перепалкою між Трампом і Маском у соціальних мережах. Однак коли пролунала погроза зупинення місій Dragon, агентство усвідомило можливі наслідки: у разі реалізації загрози у США не залишиться оперативного способу доставляти екіпажі на орбіту.

Пентагон шукає альтернативу

Видання пише, що після цього інциденту почалися попередні консультації з іншими учасниками космічної галузі. Серед них — компанії Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin, що належить Джеффу Безосу. Їх потенційно розглядають як заміну SpaceX за низкою напрямків.

Генеральний директор Sierra Space Фатіх Озмен підтвердив, що агентство веде активний пошук альтернатив і не хоче бути повністю залежним від однієї компанії. За його словами, компанія готова долучитися до роботи із забезпечення функціонування МКС.

Було зазначено, що хоча SpaceX залишається лідером американської космічної галузі за кількістю успішних запусків і ступенем технологічної зрілості, влада дедалі виразніше усвідомлює ризики монозалежності, особливо на тлі непередбачуваної поведінки власника компанії.

Нагадаємо, відкрите протистояння між Маском і Трампом почалося 4 червня після того, як Маск розкритикував імміграційний і податковий законопроєкти адміністрації. Глава Білого дому відкрито висловив невдоволення цією критикою, а Маск у відповідь написав, що Трамп без його підтримки не зміг би виграти вибори.

Пізніше видання The Washington Post опублікувало матеріал, де йшлося про те, що перед тим як піти з команди американського президента, Ілон Маск побився з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.