Ще до сварки з Трампом: агентства США стежили за іноземцями, які навідувались до Маска, — ЗМІ

Мільярдер Ілон Маск мав забагато іноземців в оточенні, і деякі з цих зв’язків виглядали особливо дивно, зокрема регулярні контакти з президентом РФ Володимиром Путіним. При цьому бізнесмен мав посаду у Білому домі та наближений до американських високопосадовців, володіє допуском до державної таємниці.

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Про це йдеться у матеріалі, опублікованому 10 червня у The Wall Street Journal.

Національна безпека та Міністерство юстиції США стежили за іноземцями, які відвідували об’єкти власності Маска у 2022 та 2023 роках. Про це повідомили люди, знайомі зі справою. Розслідування було зосереджено на людях, які намагались вплинути на мільярдера, серед них були громадяни країн Східної Європи.

Донедавна Маск був одним з найближчих радників президента США Дональда Трампа. Розслідування проти нього не дійшло до висунення звинувачень, поточний його статус визначити неможливо.

Про стеження знали чиновники кількох відомств, в тому числі Федерального бюро розслідувань. Розслідування проводили ще до того, як до влади прийшла нова адміністрація. Це, за оцінкою ЗМІ, підкреслює занепокоєння щодо кількості іноземців в оточенні Маска.

Мільярдер керує п'ятьма компаніями включно зі SpaceX, які мають важливі державні контракти. Він має "безпрецедентний доступ" до вищих посадовців США. Водночас адміністрація Трампа б'є на сполох щодо впливу іноземців. Білий дім запровадив низку заборон й обмежень на в’їзд до країни.

Сам Маск на запит щодо коментаря не відповів. Представники Білого дому заявили, що нічого не знають про попередні розслідування, там скерували журналістів до Міністерства нацбезпеки й ФБР. У бюро водночас коментувати ситуацію відмовились.

З початку роботи адміністрації Трампа мільярдер став спеціальним урядовцем, якому доручили скоротити федеральний бюджет. Однак його союз з республіканцем нещодавно зазнав краху, а суспільство стало свідками їхньої публічно суперечки з образами й погрозами.

"Однак, навіть коли вони працювали разом протягом останніх кількох місяців, були ознаки напруженості через зв'язки Маска з іноземними громадянами", — зауважили у виданні.

Маск так часто подорожував з іноземцями, що це турбувало працівників заснованого ним виборчого штабу для допомоги з переобранням Трампа. Двоє джерел, знайомих з діяльністю групи, розповіли, що стурбованість викликало те, хто приєднується до нього на зустрічах і заходах. Представник America PAC зазначив, що навіть довелося запровадити ретельну перевірку, щоб не допустити іноземців до своєї діяльності.

Завдяки бізнесу й статусу Маск встановив взаємини з главами держав по всьому світу, але деякі з них "викликають здивування". Зокрема, за даними ЗМІ, з кінця 2022 року мільярдер регулярно контактує з Путіним.

Через зв’язки з іноземцями юристи SpaceX навіть радили йому не звертатись щодо вищого рівня допуску, щоб не пояснювати усе це. Вони побоювались, що це б обернулося для Маска повним анулюванням допуску. Як гендиректор SpaceX він має допуск до державної таємниці, а отже йому доступні деякі секрети нацбезпеки США. Заснована ним компанія співпрацює з агентствами нацбезпеки з 2002 року.

Нагадаємо, публічний конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і Ілоном Маском почався з того, що мільярдер розкритикував законопроєкти нової адміністрації. Після заяв Маска про можливе припинення польотів космічного корабля Dragon, який використовується NASA, Пентагон взявся за пошук альтернативи.

79-річний батько бізнесмена Еррол Маск пояснив сварку сильним стресом та втомою. Він переконаний, що у конфлікті зрештою переможе Трамп, адже він є президентом США, а Маск "зробив помилку".