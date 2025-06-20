Російське МЗС отримало прохання про політичний притулок для Ілона Маска, — депутат

Про притулок для американського мільярдера Ілона Маска попросила партія «Нові люди». Відповідь від міністерства закордонних справ РФ має надійти вже протягом місяця.

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"Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми його завжди чекаємо, він з погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий", — заявив у коментарі "News.ru" віцеспікер Держдуми від "Нових людей" Владислав Даванков.

Варто зауважити, що про політичний притулок для Маска заговорили у Росії не вперше. 6 червня у ТАСС передавали, що про таку можливість заявив перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков. Так він прокоментував публічну суперечку мільярдера з президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, що у Маска зовсім інша гра, що жодного політичного притулку він не потребуватиме, хоча, якби потребував, Росія, звісно, могла б його надати", — підкреслив тоді Новіков.

Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи сварку у Вашингтоні, заявляв, що Кремль "жодним чином не збирається у це втручатися". У США на момент публікації офіційно не коментували пропозицію щодо політичного притулку Маску, а сам мільярдер публічно про потребу у ньому не заявляв.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal 10 червня повідомляли, що агентства США стежили за візитами іноземців до мільярдера Ілона Маска ще до його сварки з президентом. Зазначалось, що бізнесмен мав забагато громадян інших країн в оточенні й деякі з цих зв’язків особливо дивували.

Також у ЗМІ інформували, що після публічного конфлікту з Маском президент США Дональд Трамп думає позбутись свого червоного електрокара Tesla. Сварка розгорілась через обурення мільярдера законопроєктом Трампа і невдовзі вилилась у взаємні звинувачення й образи. Маск навіть закликав до імпічменту республіканця, назвавши його брехуном.