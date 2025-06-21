Загорелся в небе: воздушный шар с 21 пассажиром разбился в Бразилии (видео)

Катастрофа произошла на крайнем юге штата Санта-Катарина, в регионе, известном как бразильская Каппадокия, по аналогии с турецким курортом, и известном как место для полетов на воздушных шарах.

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Воздушный шар загорелся во время полета высоко в небе. Погибли по меньшей мере восемь человек, 13 выжили, пишет Sic Noticias.

Воздушный шар упал в Бразилии

Причины аварии пока не установлены , мобилизованные в регионе спасательные отряды продолжают спасательные работы на месте происшествия. Информации о состоянии здоровья выживших пока нет.

Губернатор Санта-Катарины Жоржиньо Меллу сообщил в своих социальных сетях, что восемь человек погибли, еще 13 выжили.

Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают момент возгорания и падения воздушного шара. Полет на воздушном шаре состоялся в Прайя-Гранде, расположенном на крайнем юге Санта-Катарины. Это место известно как "Столица каньонов", а также как "Столица воздухоплавания".

Воздушный шар упал в Бразилии

Это вторая серьезная авария с воздушным шаром менее чем за неделю в Бразилии. В прошлый вторник погибла женщина и еще 11 человек получили ранения в результате еще одной аварии с воздушным шаром в Бойтуве, в глубине Сан-Паулу.

Напомним, в июне в турецкой провинции Аксарай произошли два инцидента с падениями воздушных шаров, в результате чего известно о двух погибших и более 30 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Дагестане разбился воздушный шар с людьми. Причиной инцидента стало столкновение аэростата со скалой, в результате чего четверо пассажиров и пилот получили травмы.