Загорілася в небі: повітряна куля з 21 пасажиром розбилася в Бразилії (відео)

Катастрофа сталася на крайньому півдні штату Санта-Катарина, в регіоні, відомому як бразильська Каппадокія, за аналогією з турецьким курортом, і відомому як місце для польотів на повітряних кулях.

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Повітряна куля загорілася під час польоту високо в небі. Загинули щонайменше вісім осіб, 13 вижили, пише Sic Noticias.

Повітряна куля впала в Бразилії

Причини аварії поки не встановлено, мобілізовані в регіоні рятувальні загони продовжують рятувальні роботи на місці події. Інформації про стан здоров'я тих, хто вижив, поки що немає.

Губернатор Санта-Катарини Жоржиньо Меллу повідомив у своїх соціальних мережах, що вісім людей загинули, ще 13 вижили.

Фотографії, розміщені в соціальних мережах, показують момент загоряння і падіння повітряної кулі. Політ на повітряній кулі відбувся в Прайя-Гранде, розташованому на крайньому півдні Санта-Катарини. Це місце відоме як "Столиця каньйонів", а також як "Столиця повітроплавання".

Повітряна куля впала в Бразилії

Це друга серйозна аварія з повітряною кулею менш ніж за тиждень у Бразилії. Минулого вівторка загинула жінка і ще 11 осіб дістали поранення внаслідок ще однієї аварії з повітряною кулею в Бойтуві, в глибині Сан-Паулу.

Нагадаємо, у червні в турецькій провінції Аксарай сталися два інциденти з падіннями повітряних куль, унаслідок чого відомо про двох загиблих і понад 30 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Дагестані розбилася повітряна куля з людьми. Причиною інциденту стало зіткнення аеростата зі скелею, внаслідок чого четверо пасажирів і пілот отримали травми.