В Туреччині впали дві повітряні кулі з туристами: двоє загиблих, понад 30 поранених (фото)

Правоохоронці вважають, що ймовірними причинами падіння двох повітряних куль є різка зміна вітру. Саме це могло стати приводом до інцидентів на популярній локації, яка входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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В турецькій провінції Аксарай сталися два інциденти з падіннями повітряних куль, в результаті чого відомо про двох загиблих та понад 30 постраждалих. Наразі правоохоронці переконані, що саме різка зміна вітру могла спричинити обидві катастрофи, повідомляє видання Sky News.

Журналісти пишуть, що інциденти сталися в долині Іхлара згаданої провінції. За словами місцевих чиновників, пілот повітряної кулі загинув, а ще 19 індонезійських туристів отримали поранення.

Місце катастрофи повітряної кулі (фото: Ihlas Haber Ajansi)

Губернатор провінції Аксарай Мехмет Алі Кумбузоглу повідомив, що аеростат намагався здійснити жорстку посадку через різку зміну вітру. Однак потім пілот повітряної кулі випав з кошика, а його ноги заплуталися в мотузці.

"На жаль, пілот застряг під кошиком і помер", – сказав він, додавши, що постраждалих туристів доставили до лікарні.

Раніше турецьке видання IHA повідомило, що зранку цього ж дня стався ще один інцидент у долині Іхлара. Тоді пілот кулі разом з 12 пасажирами з Індії також втратив контроль над аеростатом через різку зміну вітру. Внаслідок чого чоловік теж випав з кулі та загинув, а туристи зазнали поранень під час посадки.

Згодом ЗМІ оприлюднили ім'я пілота кулі, яка розбилася зранку 15 червня. Ним виявився 39-річний Хюсейн Тюрк, який мав значний досвід в управлінні аеростатом.

Британські журналісти вказують, що долина Іхлара є доволі популярним місцем серед туристів. Саме тут розташовані "казкові димарі" Каппадокії — високі конусоподібні скельні утворення, створені внаслідок природної ерозії та які є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше повідомлялося, що в Дагестані розбилася повітряна куля з людьми. Причиною інциденту стало зіткнення аеростата зі скелею, в результаті чого четверо пасажирів і пілот зазнали травм.

Згодом стало відомо, що у Фінляндії в небо піднялась перша у світі літаюча сауна. Її винахідники не виключають, що у майбутньому літаюча сауна стане туристичним атракціоном.