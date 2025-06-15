В Турции упали два воздушных шара с туристами: двое погибших, более 30 раненых (фото)

Правоохранители считают, что вероятными причинами падения двух воздушных шаров является резкая смена ветра. Именно это могло стать поводом к инцидентам на популярной локации, которая входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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В турецкой провинции Аксарай произошли два инцидента с падениями воздушных шаров, в результате чего известно о двух погибших и более 30 пострадавших. Сейчас правоохранители убеждены, что именно резкая смена ветра могла вызвать обе катастрофы, сообщает издание Sky News.

Журналисты пишут, что инциденты произошли в долине Ихлара упомянутой провинции. По словам местных чиновников, пилот воздушного шара погиб, а еще 19 индонезийских туристов получили ранения.

Место крушения воздушного шара (фото: Ihlas Haber Ajansi)

Губернатор провинции Аксарай Мехмет Али Кумбузоглу сообщил, что аэростат пытался совершить жесткую посадку из-за резкой смены ветра. Однако затем пилот воздушного шара выпал из корзины, а его ноги запутались в веревке.

"К сожалению, пилот застрял под корзиной и умер", — сказал он, добавив, что пострадавших туристов доставили в больницу.

Ранее турецкое издание IHA сообщило, что утром этого же дня произошел еще один инцидент в долине Ихлара. Тогда пилот шара вместе с 12 пассажирами из Индии также потерял контроль над аэростатом из-за резкого изменения ветра. В результате чего мужчина тоже выпал из шара и погиб, а туристы получили ранения во время посадки.

Впоследствии СМИ обнародовали имя пилота шара, который разбился утром 15 июня. Им оказался 39-летний Хюсейн Тюрк, который имел значительный опыт в управлении аэростатом.

Британские журналисты указывают, что долина Ихлара является довольно популярным местом среди туристов. Именно здесь расположены "сказочные дымоходы" Каппадокии — высокие конусообразные скальные образования, созданные в результате естественной эрозии и являющиеся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Дагестане разбился воздушный шар с людьми. Причиной инцидента стало столкновение аэростата со скалой, в результате чего четверо пассажиров и пилот получили травмы.

Впоследствии стало известно, что в Финляндии в небо поднялась первая в мире летающая сауна. Ее изобретатели не исключают, что в будущем летающая сауна станет туристическим аттракционом.