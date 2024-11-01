170 кг в воздухе: в Финляндии в небо поднялась первая в мире летающая сауна

Сауна пробыла в воздухе около часа на высоте 2300 метров. Ее изобретатели не исключают, что в будущем летающая сауна станет туристическим аттракционом.

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Двое братьев-близнецов из Финляндии создали первую в мире летающую сауну на воздушном шаре, которая весит 170 килограммов. Об этом пишет Mirror.

Ари и Яри Лехтинен известны своими нетрадиционными проектами саун, успешно запустили инновационную летающую сауну.

Изобретатели летающей сауны Фото: Mirror

Во время своего первого полета сауна поднялась на высоту 2300 метров, что позволило ее посетителям ощутить температуру 80 градусов по Цельсию.

Полет длился около часа, на борту находились двое любителей сауны и двое членов экипажа.

"Всегда хочется попробовать что-то такое, чего не делают другие. А сауна — это всегда весело. Люди обычно находятся в приподнятом настроении, когда речь идет о сауне. Это невероятно хороший противовес для работы", — пояснил Ари.

В день запуска братья начали подготовку рано утром, тщательно следя за погодными условиями, чтобы обеспечить безопасный полет.

Как отметил один из братьев, создание этой летающей сауны стало уникальным вызовом.

"Нет никаких изображений или инструкций. Вы просто должны использовать свою собственную голову и думать, как это сделать в любой момент времени", — сказал он.

Хотя это прежде всего инженерный подвиг и культурное самовыражение, братья Лехтинен не исключают, что их летающая сауна может стать туристической аттракцией.

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