170 кг у повітрі: у Фінляндії в небо піднялась перша у світі літаюча сауна

Сауна пробула у повітрі близько години на висоті 2300 метрів. Її винахідники не виключають, що у майбутньому літаюча сауна стане туристичним атракціоном.

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Двоє братів-близнюків з Фінляндії створили першу у світі літаючу сауну на повітряній кулі, яка важить 170 кілограмів. Про це пише Mirror.

Арі та Ярі Лехтінен відомі своїми нетрадиційними проєктами саун, успішно запустили інноваційну літаючу сауну.

Винахідники літаючої сауни Фото: Mirror

Під час свого першого польоту сауна піднялася на висоту 2300 метрів, що дозволило її відвідувачам відчути температуру 80 градусів за Цельсієм.

Політ тривав близько години, на борту перебували двоє любителів сауни і двоє членів екіпажу.

"Завжди хочеться спробувати щось таке, чого не роблять інші. А сауна — це завжди весело. Люди зазвичай перебувають у піднесеному настрої, коли йдеться про сауну. Це неймовірно хороша противага для роботи", — пояснив Арі.

У день запуску брати почали підготовку рано вранці, ретельно стежачи за погодними умовами, щоб забезпечити безпечний політ.

Як зазначив один з братів, створення цієї літаючої сауни стало унікальним викликом.

"Немає жодних зображень чи інструкцій. Ви просто повинні використовувати свою власну голову і думати, як це зробити в будь-який момент часу", — сказав він.

Хоча це насамперед інженерний подвиг і культурне самовираження, брати Лехтінен не виключають, що їхня літаюча сауна може стати туристичною атракцією.

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