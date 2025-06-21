"Жизнь полна неожиданных сюрпризов": те, кто пытается позвонить в Иран, слышат загадочное сообщение

Те, кто пытался связаться со своими близкими и друзьями в Иране, вместо этого слышали заранее записанные голосовые сообщения. Некоторые считают, что это частью масштабного отключения интернета режимом, или результат кибератак Израиля.

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В записи телефонного звонка, услышанного журналистами CNN, человек за пределами Ирана, надеющийся услышать голос своего друга на другой линии, вместо этого услышал роботизированный голос.

"Привет, и спасибо, что нашли время послушать. Жизнь полна неожиданных сюрпризов и эти сюрпризы иногда могут приносить радость, а иногда они бросают нам вызов. Главное — найти в себе силы, чтобы преодолеть эти трудности", — далее сообщение, которое длится почти 90 секунд, предлагает слушателю закрыть глаза и представить себя в месте, которое приносит ему "мир и счастье".

Хотя сообщалось о разных вариациях, эта версия, по-видимому, была наиболее часто слышимой людьми за пределами Ирана, совершающими звонки на мобильные телефоны внутри страны с 18 июня. При звонках на стационарные телефоны подобных сообщений не поступало.

Сообщения были услышаны после того, как Иран ввел общенациональные временные ограничения на доступ в Интернет в тот же день, ссылаясь на проблемы безопасности. Это означало, что WhatsApp был отключен, поэтому люди за границей начали звонить своим друзьям и семье в Иран напрямую, а не через приложение. Сообщается, что сообщение не слышно, если звонок сделан через приложение.

Первоначальное предположение многих иранцев состояло в том, что сообщения были результатом израильской кибератаки. Другие ситают, что за ними стоят иранские власти.

Альп Токер, основатель и директор NetBlocks, неправительственной организации, которая следит за управлением интернетом, считает, что это попытки иранского правительства ввести более строгую цензуру.

"Дело в том, что когда интернет отключается, телефоны нужно куда-то переключить, и это приведет к аварийному сообщению на устройстве. Иногда там будет реклама летних каникул, а иногда какая-то другая ерунда ", — считает он.

По словам Токера, сообщения генерируются с помощью преобразования текста в речь. Он считает, что они, по всей видимости, были созданы быстро и при помощи ИИ.

Ни Израиль, ни Иран не сделали публичных заявлений по поводу записанных телефонных сообщений.

Доступ к международным интернет-услугам был частично восстановлен в некоторых районах Ирана в субботу "после примерно 62 часов серьезных сбоев".

Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что международные интернет-услуги возобновятся к 8 вечера по местному времени в субботу, ссылаясь на министра связи. Однако позже Tasnim сообщило, что это не так, ссылаясь на того же министра.

Иранское правительство часто ограничивало доступ к интернету в стране. Во время общенациональных протестов в 2022 году власти осуществляли множественные отключения интернета в попытке подавить инакомыслие.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи скрывается в бункере и получает сообщение через гонцов. Он также успел выбрать трех преемников на тот случай, если его ликвидируют.

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