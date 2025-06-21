"Життя сповнене несподіваних сюрпризів": ті, хто намагається зателефонувати до Ірану, чують загадкове повідомлення

Ті, хто намагався зв'язатися зі своїми близькими та друзями в Ірані, натомість чули заздалегідь записані голосові повідомлення. Дехто вважає, що це частиною масштабного вимкнення інтернету режимом, або результат кібератак Ізраїлю.

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У записі телефонного дзвінка, який почули журналісти CNN, людина за межами Ірану, яка сподівається почути голос свого друга на іншій лінії, замість цього почула роботизований голос.

"Привіт, і дякую, що знайшли час послухати. Життя сповнене несподіваних сюрпризів і ці сюрпризи інколи можуть приносити радість, а інколи вони кидають нам виклик. Головне — знайти в собі сили, щоб подолати ці труднощі", — далі повідомлення, що триває майже 90 секунд, пропонує слухачеві заплющити очі та уявити себе в місці, що приносить йому "мир і щастя".

Хоча повідомлялося про різні варіації, ця версія, мабуть, була найчастіше чутною людьми за межами Ірану, які здійснювали дзвінки на мобільні телефони всередині країни з 18 червня. Під час дзвінків на стаціонарні телефони подібних повідомлень не надходило.

Повідомлення були почуті після того, як Іран запровадив загальнонаціональні тимчасові обмеження на доступ до Інтернету того ж дня, посилаючись на проблеми безпеки. Це означало, що WhatsApp був відключений, тому люди за кордоном почали дзвонити своїм друзям і сім'ї до Ірану безпосередньо, а не через додаток. Повідомляється, що повідомлення не чути, якщо дзвінок зроблено через додаток.

Первісне припущення багатьох іранців полягало в тому, що повідомлення були результатом ізраїльської кібератаки. Інші вважають, що за ними стоїть іранська влада.

Альп Токер, засновник і директор NetBlocks, неурядової організації, яка стежить за управлінням інтернетом, вважає, що це спроби іранського уряду запровадити суворішу цензуру.

"Річ у тім, що коли інтернет відключається, телефони потрібно кудись переключити, і це призведе до аварійного повідомлення на пристрої. Іноді там буде реклама літніх канікул, а іноді якась інша дурниця", — вважає він.

За словами Токера, повідомлення генеруються за допомогою перетворення тексту в мову. Він вважає, що вони, вочевидь, були створені швидко і за допомогою ШІ.

Ні Ізраїль, ні Іран не зробили публічних заяв щодо записаних телефонних повідомлень.

Доступ до міжнародних інтернет-послуг було частково відновлено в деяких районах Ірану в суботу "після приблизно 62 годин серйозних збоїв".

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що міжнародні інтернет-послуги відновляться до 8 вечора за місцевим часом у суботу, посилаючись на міністра зв'язку. Однак пізніше Tasnim повідомило, що це не так, посилаючись на того самого міністра.

Іранський уряд часто обмежував доступ до інтернету в країні. Під час загальнонаціональних протестів у 2022 році влада здійснювала множинні вимкнення інтернету в спробі придушити інакомислення.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї переховується в бункері й отримує повідомлення через гінців. Він також встиг обрати трьох наступників на той випадок, якщо його ліквідують.

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