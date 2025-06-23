Перенесли одну точку: в Великобритании разгорелся скандал из-за редизайна сайта за $715 тыс

В Великобритании разгорелся скандал из-за того, что правительство потратило более 715 тысяч долларов на ребрендинг государственного сайта, в котором только изменился фон и перенесена точка с одного места на другое.

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Сайт gov.uk, которым пользуются миллионы людей для получения таких важных услуг, как подача налоговых деклараций и продление срока действия паспортов, изменит свой традиционный черный цвет на синий, а "точку" — на бирюзовый, пишет Daily Mail.

Эти изменения были осуществлены в рамках "обновления бренда", а контракты на общую сумму 532 000 фунтов стерлингов (715 000 долларов) были заключены с международным рекламным агентством M&C Saatchi.

Новый логотип уже вызвал насмешки со стороны государственных служащих.

Вид сайта "до" и "после" ребрендинга Фото: скриншот

"Неужели кому-то заплатили за то, что он передвинул точку?", написал один из них в Интернете.

Руководитель направления по повышению эффективности Reform UK Зиа Юсуф назвал реконструкцию пустой тратой государственных денег.

"Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает поражать. Потратить более 500 000 фунтов стерлингов на смену логотипа на правительственном веб-сайте — это шутка за счет налогоплательщиков, в буквальном смысле этого слова", — отметил Юсуф.

Два контракта на обновление бренда были заключены при предыдущем консервативном правительстве и продлены при лейбористах. Деньги на редизайн были взяты из существующих бюджетов департаментов Великобритании.

Чиновники оправдывают расходы, подчеркивая, что шестизначная сумма включает в себя "обновление и расширение" бренда Gov.UK на вебплатформах, мобильных устройствах и приложениях.

"Новое правительство решило превратить ребрендинг и исследовательскую работу в удобные для потребителей цифровые продукты, включая наше будущее приложение gov.uk App, gov.uk Chat и многое другое", — отметил представитель правительства.

Журналисты также подчеркнули, что последний раз вебсайт gov.uk был капитально обновлен еще в 2012 году.

Напомним, в Одессе охранник потерял работу из-за перепалки с депутатом на русском языке.

Фокус также писал, что актер Артемий Егоров попал в громкий скандал из-за того, что "устал от войны".