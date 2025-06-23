Перенесли одну точку: в Великобритании разгорелся скандал из-за редизайна сайта за $715 тыс
В Великобритании разгорелся скандал из-за того, что правительство потратило более 715 тысяч долларов на ребрендинг государственного сайта, в котором только изменился фон и перенесена точка с одного места на другое.
Сайт gov.uk, которым пользуются миллионы людей для получения таких важных услуг, как подача налоговых деклараций и продление срока действия паспортов, изменит свой традиционный черный цвет на синий, а "точку" — на бирюзовый, пишет Daily Mail.
Эти изменения были осуществлены в рамках "обновления бренда", а контракты на общую сумму 532 000 фунтов стерлингов (715 000 долларов) были заключены с международным рекламным агентством M&C Saatchi.
Новый логотип уже вызвал насмешки со стороны государственных служащих.
"Неужели кому-то заплатили за то, что он передвинул точку?", написал один из них в Интернете.
Руководитель направления по повышению эффективности Reform UK Зиа Юсуф назвал реконструкцию пустой тратой государственных денег.
"Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает поражать. Потратить более 500 000 фунтов стерлингов на смену логотипа на правительственном веб-сайте — это шутка за счет налогоплательщиков, в буквальном смысле этого слова", — отметил Юсуф.
Два контракта на обновление бренда были заключены при предыдущем консервативном правительстве и продлены при лейбористах. Деньги на редизайн были взяты из существующих бюджетов департаментов Великобритании.
Чиновники оправдывают расходы, подчеркивая, что шестизначная сумма включает в себя "обновление и расширение" бренда Gov.UK на вебплатформах, мобильных устройствах и приложениях.
"Новое правительство решило превратить ребрендинг и исследовательскую работу в удобные для потребителей цифровые продукты, включая наше будущее приложение gov.uk App, gov.uk Chat и многое другое", — отметил представитель правительства.
Журналисты также подчеркнули, что последний раз вебсайт gov.uk был капитально обновлен еще в 2012 году.
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