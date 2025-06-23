Перенесли одну крапку: у Великій Британії розгорівся скандал через редизайн сайту за $715 тис

У Великій Британії розгорівся скандал через те, що уряд витратив понад 715 тисяч доларів на ребрендинг державного сайту, в якому лише змінився фон та перенесено крапку з одного місця на інше.

Related video

Сайт gov.uk, яким користуються мільйони людей для отримання таких важливих послуг, як подача податкових декларацій та продовження терміну дії паспортів, змінить свій традиційний чорний колір на синій, а "крапку" — на бірюзовий, пише Daily Mail.

Ці зміни були здійснені в рамках "оновлення бренду", а контракти на загальну суму 532 000 фунтів стерлінгів (715 000 доларів) було укладено з міжнародним рекламним агентством M&C Saatchi.

Новий логотип вже викликав насмішки з боку державних службовців.

Вигляд сайту "до" та "після" ребрендингу Фото: скриншот

"Невже комусь заплатили за те, що він пересунув крапку?", написав один з них в Інтернеті.

Керівник напрямку з підвищення ефективності Reform UK Зіа Юсуф назвав реконструкцію марною тратою державних грошей.

"Неповага до грошей платників податків продовжує вражати. Витратити понад 500 000 фунтів стерлінгів на зміну логотипа на урядовому вебсайті — це жарт коштом платників податків, в буквальному сенсі цього слова", — зазначив Юсуф.

Два контракти на оновлення бренду були укладені за попереднього консервативного уряду і продовжені за лейбористів. Гроші на редизайн були взяті з існуючих бюджетів департаментів Великої Британії.

Урядовці виправдовують витрати, підкреслюючи, що шестизначна сума включає в себе "оновлення та розширення" бренду Gov.UK на вебплатформах, мобільних пристроях та додатках.

"Новий уряд вирішив перетворити ребрендинг і дослідницьку роботу на зручні для споживачів цифрові продукти, включаючи наш майбутній додаток gov.uk App, gov.uk Chat і багато іншого", — зазначив речник уряду.

Журналісти також підкреслили, що востаннє вебсайт gov.uk був капітально оновлений ще у 2012 році.

Нагадаємо, в Одесі охоронець втратив роботу через перепалку з депутатом російською мовою.

Фокус також писав, що актор Артемій Єгоров потрапив у гучний скандал через те, що "втомився від війни".