Продает алмазы сама себе: санкции заставляют Россию помогать госкомпаниям, – СМИ

Правительство России в 2025 году хочет закупить алмазы за счет бюджета для поддержания госкорпорации "Алроса", попавшей под санкции Запада.

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Российская компания столкнулась с обвалом экспорта до минимума более чем за 10 лет, сообщила газета The Moscow Times.

В бюджете на 2025-2027 годы заложено 154 млрд рублей на закупку драгоценных камней для Гохрана (российского государственного учреждения, которое формирует, считает и хранит драгоценные металлы, — ред.).

Половину суммы потратят на алмазы, стороны согласуют конкретный ассортимент, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Чиновники отмечают, что это — непростая работа. Гохран стремится купить самые хорошие и уникальные камни.

Процедура закупок алмазов за средства из бюджета позволят компании рассчитывать на вливания до 26 млрд рублей в текущем году, надеются российские аналитики.

"Эти меры выглядят логично, но они не исправят ситуацию, так как компенсируют лишь часть потерянного спроса, — отмечает издание.

Как страдает алмазный рынок в РФ из-за санкций

Компания "Алроса" находится под санкциями с 2022 года. Страны G7 с начала 2024 года ввели эмбарго на алмазы, а в марте того же года был запрещен импорт российских алмазов через третьи страны.

Экспорт алмазов "Алросы" в прошлом году упал до 30,4 млн карат, это почти 40% от довоенного уровня. По итогам годовой работы "Алроса" потеряла 26% выручки, почти половину EBITDA (показатель прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации, — ред.).

Чистая прибыль компании уменьшилась в 4,4 раза, до 19,3 млрд рублей, во втором полугодии она стала убыточной и потеряла 17,3 млрд рублей.

Напомним, Великобритания готовит санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России. Данные суда с начала 2024 года доставили грузов на сумму более 24 млрд долларов.

Западные компании ведут с юристами консультации из-за возможной отмены санкций против РФ. Президент России Владимир Путин еще в марте приказал наработать шаги для возвращения иностранного бизнеса.