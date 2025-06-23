Продає алмази сама собі: санкції змушують Росію допомагати держкомпаніям, — ЗМІ

Уряд Росії 2025 року хоче закупити алмази коштом бюджету для підтримки держкорпорації "Алроса", яка потрапила під санкції Заходу.

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Російська компанія зіткнулася з обвалом експорту до мінімуму більш ніж за 10 років, повідомила газета The Moscow Times.

У бюджеті на 2025-2027 роки закладено 154 млрд рублів на закупівлю дорогоцінного каміння для Держхрону (російська державна установа, яка формує, рахує і зберігає дорогоцінні метали, — ред.).

Половину суми витратять на алмази, сторони узгодять конкретний асортимент, розповів заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв.

Чиновники зазначають, що це — непроста робота. Гохран прагне купити найкращі та унікальні камені.

Процедура закупівель алмазів за кошти з бюджету дасть змогу компанії розраховувати на вливання до 26 млрд рублів поточного року, сподіваються російські аналітики.

"Ці заходи виглядають логічно, але вони не виправлять ситуацію, оскільки компенсують лише частину втраченого попиту, — зазначає видання.

Як страждає алмазний ринок у РФ через санкції

Компанія "Алроса" перебуває під санкціями з 2022 року. Країни G7 з початку 2024 року запровадили ембарго на алмази, а в березні того самого року було заборонено імпорт російських алмазів через треті країни.

Експорт алмазів "Алроси" торік упав до 30,4 млн карат, це майже 40% від довоєнного рівня. За підсумками річної роботи "Алроса" втратила 26% виручки, майже половину EBITDA (показник прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації, — ред.).

Чистий прибуток компанії зменшився в 4,4 раза, до 19,3 млрд рублів, у другому півріччі вона стала збитковою і втратила 17,3 млрд рублів.

Нагадаємо, Велика Британія готує санкції проти 100 нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Ці судна з початку 2024 року доставили вантажів на суму понад 24 млрд доларів.

Західні компанії ведуть з юристами консультації через можливе скасування санкцій проти РФ. Президент Росії Володимир Путін ще в березні наказав напрацювати кроки для повернення іноземного бізнесу.