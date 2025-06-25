В Тихом океане затонуло судно с тысячами машин из Китая: оно горело 20 дней (фото)

Пожар, как известно, вспыхнул на палубе с электромобилями, и это вызвало беспокойство относительно транспортировки легковоспламеняющихся аккумуляторов. Судно Morning Midas дрейфовало еще с 3 июня, когда его охватил огонь и экипаж был вынужден эвакуироваться.

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В компании-владельце Zodiac Maritime сообщили, что на борту было 3000 автомобилей, в том числе 800 электромобилей. Все они, как передали в New York Post 24 июня, затонули в международных водах вместе с судном на глубине около пяти километров.

Причиной стали пожар и неблагоприятная погода. На месте остаются два спасательных буксира со специальным оборудованием, чтобы отслеживать любые признаки загрязнения или обломков. Также туда отправили еще одно судно для реагирования на загрязнение.

В Zodiac Maritime заявили, что сотрудничают с американской береговой охраной и компанией Resolve Marine, которая специализируется на реагировании на чрезвычайные ситуации на море. Большинство машин на борту были китайского производства, их транспортировали в Мексику.

Фото борта Morning Midas, сделанное во время мониторинга пожара Фото: US Coast Guard

Затонувшее судно вызвало беспокойство относительно опасности литий-ионных аккумуляторов, которые обычно устанавливают в электромобили. В 2022 году уже случался похожий случай, когда после почти недельного пожара в Атлантическом океане затонуло грузовое судно Felicity Ace. Эксперты, которых тогда наняли для спасения корабля, предполагали, что распространение огня и длительное горение вызвало большое количество литиевых батарей.

В AP уточнили, что Morning Midas затонул 23 июня в международных водах вблизи Алеутских островов на Аляске. На борту находились 22 члена экипажа, но обошлось без пострадавших — всех спасательной шлюпкой переправили на соседнее торговое судно, когда пожар не смогли потушить.

Сначала на корме заметили большой шлейф дыма, который выходил с палубы с электромобилями. Впоследствии пожар осложнили плохая погода и то, что на судно начала просачиваться вода. В конце концов Morning Midas пошел на дно примерно на расстоянии 770 километров от берега.

Фото судна Morning Midas Фото: US Coast Guard

Береговая охрана получила сигнал бедствия 3 июня, на тот момент судно, которое охватил огонь, находилось в 490 километрах к юго-западу от острова Адак. Спасатели прибыли на судно через несколько дней после того, как пожар вывел его из строя.

На борту было примерно 70 полностью электрических и примерно 680 гибридных машин. 183-метровый корабль был построен в 2006 году и ходил под флагом Либерии. 26 мая он в последний раз вышел из порта в Китае и направлялся в Мексику.

Фото Morning Midas, сделанное во время мониторинга пожара Фото: US Coast Guard

Журналисты рассказали о еще одном похожем случае. В 2023 году в Северном море пожар охватил грузовое судно, которое направлялось из Германии в Сингапур. На борту было 3000 машин, в том числе почти 500 электромобилей. Тогда один человек погиб и другие получили ранения, огонь распространялся в течение недели. В конце концов корабль отбуксировали в порт Нидерландов для спасения.

Напомним, ранее Фокус передавал, что дым на одной из палуб Morning Midas заметили после полуночи 3 июня. Команда пыталась самостоятельно потушить огонь, но он очень быстро распространился. Тогда капитан подал сигнал бедствия, и весь экипаж был эвакуирован.

13 июня масштабный пожар вспыхнул в Дубае. Огонь охватил 67-этажный небоскреб, огонь тушили 6 часов.