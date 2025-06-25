У Тихому океані затонуло судно з тисячами машин з Китаю: воно горіло 20 днів (фото)

Пожежа, як відомо, спалахнула на палубі з електромобілями, і це викликало занепокоєння щодо транспортування легкозаймистих акумуляторів. Судно Morning Midas дрейфувало ще з 3 червня, коли його охопив вогонь і екіпаж був змушений евакуюватись.

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У компанії-власнику Zodiac Maritime повідомили, що на борту було 3000 автівок, в тому числі 800 електромобілів. Усі вони, як передали у New York Post 24 червня, затонули в міжнародних водах разом з судном на глибині приблизно п’яти кілометрів.

Причиною стали пожежа та несприятлива погода. На місці залишаються два рятувальні буксири зі спеціальним обладнанням, щоб відстежувати будь-які ознаки забруднення або уламків. Також туди відправили ще одне судно для реагування на забруднення.

У Zodiac Maritime заявили, що співпрацюють з американською береговою охороною та компанією Resolve Marine, яка спеціалізується на реагуванні на надзвичайні ситуації на морі. Більшість машин на борту були китайського виробництва, їх транспортували до Мексики.

Фото борту Morning Midas, зроблене під час моніторингу пожежі Фото: US Coast Guard

Затонуле судно викликало занепокоєння щодо небезпеки літій-іонних акумуляторів, які зазвичай встановлюють в електромобілі. У 2022 році вже траплявся схожий випадок, коли після майже тижневої пожежі в Атлантичному океані затонуло вантажне судно Felicity Ace. Експерти, яких тоді найняли для порятунку корабля, припускали, що поширенню вогню і тривале горіння спричинила велика кількість літієвих батарей.

В AP уточнили, що Morning Midas затонув 23 червня у міжнародних водах поблизу Алеутських островів на Алясці. На борту перебували 22 члени екіпажу, але обійшлося без постраждалих — усіх рятувальною шлюпкою переправили на сусіднє торгове судно, коли пожежу не змогли загасити.

Спочатку на кормі помітили великий шлейф диму, який виходив з палуби з електромобілями. Згодом пожежу ускладнили погана погода і те, що на судно почала просочуватись вода. Врешті Morning Midas пішов на дно приблизно на відстані 770 кілометрів від берега.

Фото судна Morning Midas Фото: US Coast Guard

Берегова охорона отримала сигнал лиха 3 червня, на той момент судно, яке охопив вогонь, знаходилось у 490 кілометрах на південний захід від острова Адак. Рятувальники прибули на судно за кілька днів після того, як пожежа вивела його з ладу.

На борту було приблизно 70 повністю електричних і приблизно 680 гібридних машин. 183-метровий корабель був побудований у 2006 році й ходив під прапором Ліберії. 26 травня він востаннє вийшов з порту у Китаї й прямував до Мексики.

Фото Morning Midas, зроблене під час моніторингу пожежі Фото: US Coast Guard

Журналісти розповіли про ще один схожий випадок. У 2023 році у Північному морі пожежа охопила вантажне судно, яке прямувало з Німеччини до Сінгапуру. На борту було 3000 машин, в тому числі майже 500 електромобілів. Тоді одна людина загинула й інші отримали поранення, вогонь поширювався протягом тижня. Зрештою корабель відбуксирували до порту Нідерландів задля порятунку.

Нагадаємо, раніше Фокус передавав, що дим на одній з палуб Morning Midas помітили після опівночі 3 червня. Команда намагалася самотужки загасити вогонь, але він дуже швидко поширився. Тоді капітан подав сигнал лиха, і увесь екіпаж був евакуйований.

13 червня масштабна пожежа спалахнула у Дубаї. Вогонь охопив 67-поверховий хмарочос, вогонь гасили 6 годин.