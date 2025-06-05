Усьому виною електрокар: в океані горить судно із 3000 авто на облавку (фото)

У Тихому океані палає покинуте судно Morning Midas із 3000 авто на борту. Причиною пожежі вважають загоряння електрокара.

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Про це повідомляє сайт Car Expert.

Автовоз Morning Midas прямував із Китаю до Мексики. Його завантажили 3048 автомобілями, з яких 751 – електрифіковані (70 електрокарів та 681 гібрид).

Екіпаж Morning Midas врятував суховантаж, який проходив повз Фото: US Coast Guard

Зазначається, що 3 червня одразу після опівночі на одній з палуб корабля помітили дим. Команда судна намагалася загасити пожежу своїми силами, проте вогонь дуже швидко розповсюдився.

Капітан Morning Midas подав сигнал лиха. Усі 22 члени екіпажу евакуювалися на рятувальному човні й були підібрані суховантажем, який проходив повз.

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Оскільки корабель перебував у 480 км від Алеутських островів, то на місце аварії прибула берегова охорона США. Утім, до того часу вогонь був настільки сильним, що від ідеї загасити покинутий Morning Midas відмовилися.

Пізніше власник судна, британська компанія Zodiac Maritime, зазначила, що пожежа почалася саме в тому відсіку, де перевозили електрокари. Очевидно, мало місце загоряння батареї авто, яке потім розповсюдилося на сусідні електромобілі.

На місце аварії прибула берегова охорона США Фото: US Coast Guard

Як відомо, пожежі електромобілів надзвичайно важко загасити – для цього потребується величезна кількість води. Річ у тім, що під час горіння літієвих батарей відбувається реакція з виділенням великої кількості кисню, що посилює пожежу та збільшує температуру вогнища.

Це не перший випадок загоряння автовоза, який транспортував електрокари. Так, у 2023 році у Північному морі загорілося судно Freemantle Highway, яке перевозило електромобілі з Німеччини до Єгипту. Його вдалося врятувати.

А торік в Атлантичному океані спалахнув корабель Felicity Ace, який транспортував 4000 елітних авто з Європи до США. Тоді через пожежу електрокара було знищено дорогі Porsche, Lamborghini та навіть Bugatti.

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