Всему виной электрокар: в океане горит судно с 3000 авто на борту (фото)

В Тихом океане пылает заброшенное судно Morning Midas с 3000 авто на борту. Причиной пожара считают возгорание электрокара.

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Об этом сообщает сайт Car Expert.

Автовоз Morning Midas направлялся из Китая в Мексику. Его загрузили 3048 автомобилями, из которых 751 — электрифицированные (70 электрокаров и 681 гибрид).

Экипаж Morning Midas спас сухогруз, который проходил мимо Фото: US Coast Guard

Отмечается, что 3 июня сразу после полуночи на одной из палуб корабля заметили дым. Команда судна пыталась потушить пожар своими силами, однако огонь очень быстро распространился.

Капитан Morning Midas подал сигнал бедствия. Все 22 члена экипажа эвакуировались на спасательной лодке и были подобраны проходившим мимо сухогрузом.

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Поскольку корабль находился в 480 км от Алеутских островов, то на место аварии прибыла береговая охрана США. Впрочем, к тому времени огонь был настолько сильным, что от идеи потушить брошенный Morning Midas отказались.

Позже владелец судна, британская компания Zodiac Maritime, отметила, что пожар начался именно в том отсеке, где перевозили электрокары. Очевидно, имело место возгорание батареи авто, которое затем распространилось на соседние электромобили.

На место аварии прибыла береговая охрана США Фото: US Coast Guard

Как известно, пожары электромобилей чрезвычайно трудно потушить — для этого требуется огромное количество воды. Дело в том, что при горении литиевых батарей происходит реакция с выделением большого количества кислорода, что усиливает пожар и увеличивает температуру очага.

Это не первый случай возгорания автовоза, который транспортировал электрокары. Так, в 2023 году в Северном море загорелось судно Freemantle Highway, которое перевозило электромобили из Германии в Египет. Его удалось спасти.

А в прошлом году в Атлантическом океане вспыхнул корабль Felicity Ace, который транспортировал 4000 элитных авто из Европы в США. Тогда из-за пожара электрокара были уничтожены дорогие Porsche, Lamborghini и даже Bugatti.

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