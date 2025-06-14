У Дубаї спалахнула 67-поверхівка: евакуювали майже 4 тисячі осіб (фото, відео)
У п’ятничний вечір мешканці житлового хмарочоса в районі Dubai Marina були змушені тікати на вулицю, адже будівлю охопив вогонь. Пожежу гасили 6 годин, дим стояв навіть зранку.
Пожежа на верхніх поверхах вежі Tiger Tower, також відомої як Marina Pinnacle, спалахнула приблизно о 21:30 13 червня. Як передали в англомовній щоденній газеті з ОАЕ The National, екстрені служби прибули на місце події, коли вогонь вже охопив частину будинку.
Мешканці, які тікали з багатоповерхівки, зібралися в натовп посеред жвавого району. Численні рятувальники взялися до спроб запобігти поширенню полум’я. Причина пожежі невідома.
В офіційній пресслужбі уряду Дубаю підтвердили пожежу в 67-поверховому будинку й успішну евакуацію його мешканців. Зазначалось, що були евакуйовані 3820 осіб з 764 квартир. Обійшлося без постраждалих.
На місце події приїхали бригади "швидкої", медики були готові надати допомогу або психологічну підтримку евакуйованим. Коли було підтверджено, що усі люди — у безпеці, пожежники продовжили зусилля задля повної ліквідації вогню.
Органи влади координували дії з забудовником, щоб надати людям тимчасове житло. Після шести годин роботи рятувальникам вдалося загасити пожежу у 67-поверхівці.
Однак у районі досі виднівся сірий дим. Пресслужба дубайського уряду пояснила, що це — наслідок постійний охолоджувальних операцій, які є частиною процесу гасіння пожеж. Суспільство запевнили, що ситуацію повністю контролюють пожежні команди.
У ЗМІ з посиланням на Транспортну адміністрацію Дубаю передали, що пожежа спричинила перебої в русі між станціями Dubai Marina і Palm Jumeirah. Задля безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежникам рух призупиняли, але натомість було організовано альтернативне автобусне сполучення.
Нагадаємо, 12 червня в Індії розбився літак Dreamliner 787-8, який летів у Велику Британію. Він плав на будівлю гуртожитку медичного коледжу, кількість загиблих внаслідок авіатрощі зросла до 270 осіб.
13 червня стало відомо про ДТП на північному заході Франції, автобус перекинувся в кювет в регіоні Сарт. Пасажирами були як дорослі, так і діти, в тому числі — група українських підлітків.