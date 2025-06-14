В Дубае вспыхнула 67-этажка: эвакуировали почти 4 тысячи человек (фото, видео)
В пятничный вечер жители жилого небоскреба в районе Dubai Marina были вынуждены бежать на улицу, ведь здание охватил огонь. Пожар тушили 6 часов, дым стоял даже утром.
Пожар на верхних этажах башни Tiger Tower, также известной как Marina Pinnacle, вспыхнул примерно в 21:30 13 июня. Как передали в англоязычной ежедневной газете из ОАЭ The National, экстренные службы прибыли на место происшествия, когда огонь уже охватил часть здания.
Жители, которые бежали из многоэтажки, собрались в толпу посреди оживленного района. Многочисленные спасатели приступили к попыткам предотвратить распространение пламени. Причина пожара неизвестна.
В официальной пресс-службе правительства Дубая подтвердили пожар в 67-этажном доме и успешную эвакуацию его жителей. Отмечалось, что были эвакуированы 3820 человек из 764 квартир. Обошлось без пострадавших.
На место происшествия приехали бригады "скорой", медики были готовы оказать помощь или психологическую поддержку эвакуированным. Когда было подтверждено, что все люди — в безопасности, пожарные продолжили усилия для полной ликвидации огня.
Органы власти координировали действия с застройщиком, чтобы предоставить людям временное жилье. После шести часов работы спасателям удалось потушить пожар в 67-этажке.
Однако в районе до сих пор виднелся серый дым. Пресс-служба дубайского правительства объяснила, что это — следствие постоянный охладительных операций, которые являются частью процесса тушения пожаров. Общество заверили, что ситуацию полностью контролируют пожарные команды.
В СМИ со ссылкой на Транспортную администрацию Дубая передали, что пожар вызвал перебои в движении между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah. Для безопасности пассажиров и облегчения работы пожарным движение приостанавливали, но вместо этого было организовано альтернативное автобусное сообщение.
Напомним, 12 июня в Индии разбился самолет Dreamliner 787-8, который летел в Великобританию. Он плав на здание общежития медицинского колледжа, количество погибших в результате авиакатастрофы возросло до 270 человек.
13 июня стало известно о ДТП на северо-западе Франции, автобус перевернулся в кювет в регионе Сарт. Пассажирами были как взрослые, так и дети, в том числе — группа украинских подростков.