В Дубае вспыхнула 67-этажка: эвакуировали почти 4 тысячи человек (фото, видео)

В пятничный вечер жители жилого небоскреба в районе Dubai Marina были вынуждены бежать на улицу, ведь здание охватил огонь. Пожар тушили 6 часов, дым стоял даже утром.

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Пожар на верхних этажах башни Tiger Tower, также известной как Marina Pinnacle, вспыхнул примерно в 21:30 13 июня. Как передали в англоязычной ежедневной газете из ОАЭ The National, экстренные службы прибыли на место происшествия, когда огонь уже охватил часть здания.

Жители, которые бежали из многоэтажки, собрались в толпу посреди оживленного района. Многочисленные спасатели приступили к попыткам предотвратить распространение пламени. Причина пожара неизвестна.

В официальной пресс-службе правительства Дубая подтвердили пожар в 67-этажном доме и успешную эвакуацию его жителей. Отмечалось, что были эвакуированы 3820 человек из 764 квартир. Обошлось без пострадавших.

Фото охваченного огнем дома Фото: Пресс-служба правительства Дубая

На место происшествия приехали бригады "скорой", медики были готовы оказать помощь или психологическую поддержку эвакуированным. Когда было подтверждено, что все люди — в безопасности, пожарные продолжили усилия для полной ликвидации огня.

Фото "скорых" на месте происшествия Фото: Пресс-служба правительства Дубая Фото с места происшествия Фото: Пресс-служба правительства Дубая

Органы власти координировали действия с застройщиком, чтобы предоставить людям временное жилье. После шести часов работы спасателям удалось потушить пожар в 67-этажке.

Однако в районе до сих пор виднелся серый дым. Пресс-служба дубайского правительства объяснила, что это — следствие постоянный охладительных операций, которые являются частью процесса тушения пожаров. Общество заверили, что ситуацию полностью контролируют пожарные команды.

Дым уже после того, как потушили пожар Фото: Пресс-служба правительства Дубая

В СМИ со ссылкой на Транспортную администрацию Дубая передали, что пожар вызвал перебои в движении между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah. Для безопасности пассажиров и облегчения работы пожарным движение приостанавливали, но вместо этого было организовано альтернативное автобусное сообщение.

Напомним, 12 июня в Индии разбился самолет Dreamliner 787-8, который летел в Великобританию. Он плав на здание общежития медицинского колледжа, количество погибших в результате авиакатастрофы возросло до 270 человек.

13 июня стало известно о ДТП на северо-западе Франции, автобус перевернулся в кювет в регионе Сарт. Пассажирами были как взрослые, так и дети, в том числе — группа украинских подростков.