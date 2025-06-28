"Выдавал себя за продюсера": появились новые подробности в деле о "свадьбе" 9-летней украинки в Диснейленде

39-летний британец Джаскарн Сингх Джадж, который пытался устроить "свадьбу" в парижском Диснейленде с 9-летней украинкой, выдавал себя за продюсера и организовал школу танцев для девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Также ранее мужчина организовывал серию "пышных трюков", привлекая к ним малолетних девушек.

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В пятницу, 27 июня, Коронный суд Айлворта заслушал, что 39-летний Джадж инсценировал эти события, чтобы познакомиться с молодыми девушками и несовершеннолетними подростками. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

"Джаскарн Сингх Джадж выдавал себя за продюсера, чтобы превратить собственность Национального фонда в съемочную площадку, нанял Одеон Лестер Сквер для фальшивой премьеры и организовал школу танцев для девочек в возрасте от 8 до 14 лет, на которую он приехал на суперкаре Bugatti, чтобы поздравить их", — рассказали в СМИ.

Сама 9-летняя украинская девочка прибыла во Францию вместе со своей 41-летней матерью лишь за два дня до имитации церемонии.

Бенедикт Скентлбери, прокурор, заявил суду, что Джадж приложил "значительные усилия и финансовые затраты" с целью формирования ситуаций, при которых он бы смог беспрепятственно контактировать с малолетними девочками. В частности речь идет о тех детях, которые не достигли 16-летнего возраста.

Инциденты, к которым причастен 39-летний британец

Таких сцен, которые создавал обвиняемый британец, было несколько. Коронный суд Айлворта заслушал, что это были в частности следующие события, организованные мужчиной для контактов с малолетними:

Август 2021 года: Джадж превратил поместье Ваддесдон, принадлежащее Национальному фонду, в Бакингемшире, в съемочную площадку. Там его снимали во время стрельбы, актеры и другие деятели съемочной площадки были обеспокоены его отношением к 16-летней девочке, из-за чего вызвали полицию;

Октябрь 2022 года: Джадж нанял Odeon Leicester Square, чтобы устроить фальшивую премьеру. Во время действа 100 детей в возрасте от 7 до 14 лет должны были вести себя, как его фанаты, протягивая руки и касаясь его тела.

Также Джадж причастен еще к ряду таких сцен. Одна из них — фальшивые похороны, где участвовали юные актрисы.

Отмечается, что 39-летний британец часто прибегал к изменению внешности и даже применял протезы.

Напомним, сам скандал со "свадьбой" 9-летней украинки в парижском Диснейленде прогремел 22 июня, когда сотрудники обнаружили, что невестой должен быть малолетний ребенок.

25 июня в BBC узнали детали о "женихе" 9-летней украинки: выяснилось, что 39-летний британец находится в поиске из-за преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.