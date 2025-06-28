"Видавав себе за продюсера": з'явилися нові подробиці у справі про "весілля" 9-річної українки у Діснейленді

39-річний британець Джаскарн Сінгх Джадж, що намагався влаштувати "весілля" у паризькому Діснейленді з 9-річною українкою, видавав себе за продюсера та організував школу танців для дівчаток віком від 8 до 14 років. Також раніше чоловік організовував серію "пишних трюків", залучаючи до них малолітніх дівчат.

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У п'ятницю, 27 червня, Коронний суд Айлворта заслухав, що 39-річний Джадж інсценував ці події, щоб познайомитися з молодими дівчатами і неповнолітніми підлітками. Про це йдеться у матеріалі британського видання The Telegraph.

"Джаскарн Сінгх Джадж видавав себе за продюсера, щоб перетворити власність Національного фонду на знімальний майданчик, найняв Одеон Лестер Сквер для фальшивої прем'єри і організував школу танців для дівчаток віком від 8 до 14 років, на яку він приїхав на суперкарі Bugatti, щоб привітати їх", — розповіли у ЗМІ.

Сама 9-річна українська дівчинка прибула до Франції разом зі своєю 41-річною матір'ю лише за два дні до імітації церемонії.

Бенедикт Скентлбері, прокурор, заявив суду, що Джадж доклав "значних зусиль та фінансових витрат" з метою формування ситуацій, за яких він би зміг безперешкодно контактувати з малолітніми дівчатками. Зокрема йдеться про тих дітей, які не досягли 16-річного віку.

Інциденти, до яких причетний 39-річний британець

Таких сцен, які створював обвинувачений британець, було кілька. Коронний суд Айлворта заслухав, що це були зокрема наступні події, організовані чоловіком задля контактів з малолітніми:

Серпень 2021 року: Джадж перетворив маєток Ваддесдон, що належить Національному фонду, в Бакінгемширі, на знімальний майданчик. Там його знімали під час стрілянини, актори та інші діячі знімального майданчика були стурбовані його ставленням до 16-річної дівчинки, через що викликали поліцію;

Жовтень 2022 року: Джадж найняв Odeon Leicester Square, щоб влаштувати фальшиву прем'єру. Під час дійства 100 дітей у віці від 7 до 14 років повинні були поводитися, мов його фанати, простягаючи руки та торкаючись його тіла.

Також Джадж причетний ще до низки таких сцен. Одна із них — фальшивий похорон, де брали участь юні акторки.

Зазначається, що 39-річний британець часто вдавався до зміни зовнішності і навіть застосовував протези.

Нагадаємо, сам скандал із "весіллям" 9-річної українки у паризькому Діснейленді прогримів 22 червня, коли співробітники виявили, що нареченою має бути малолітня дитина.

25 червня у BBC дізналися деталі про "нареченого" 9-річної українки: з'ясувалося, що 39-річний британець перебуває у пошуку через злочини, скоєні щодо неповнолітніх.