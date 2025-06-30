Сначала устроил лесной пожар: в США неизвестный снайпер устроил охоту на спасателей (видео)

Мужчина, личность которого устанавливается, заманил спасателей в лес в штате Айдахо, устроив пожар. И убил двоих из них.

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Сотрудникам спецназа пришлось вытаскивать тело вооруженного мужчины из пожара, который он сам и устроил, чтобы заманить на место происшествия спасателей и расстрелять их, пишет CNN.

В США неизвестный расстрелял пожарных, которые прибыли на вызов

Шериф округа Кутенай Роберт Норрис сообщил, что неизвестный снайпер был найден мертвым с огнестрельным оружием неподалеку от горы Кэнфилд за пределами города Кер-д'Ален, штат Айдахо.

Затем отрядам спецназа пришлось быстро увезти тело с места преступления, поскольку адское пламя, которое он сам и разжег, начало распространяться по окрестностям.

Первое сообщение о пожаре поступило около 13:21 29 июня, и пожарные все еще проводили разведку местности, когда около 14:00 по ним внезапно открыли огонь.

Двое пожарных погибли на месте происшествия. Третий был ранен и сейчас "борется за свою жизнь" после операции, но его состояние стабильно.

Полиция сейчас расследует, мог ли стрелявший позвонить по номеру 911 и сообщить о пожаре на горе Кэнфилд, чтобы попытаться вызвать пожарных на место происшествия. Норрис заявил, что не исключает такую ​​возможность.

"Это была настоящая засада. У этих пожарных не было шансов", — сказал Норрис. Личности пожарных и стрелка пока не разглашаются.

В воскресенье вечером пожар все еще бушевал, поскольку спасатели были вынуждены отступить, когда началась стрельба. Журналисты получили доступ к записям переговоров спасателей.

Личность снайпера пока не разглашается

"Немедленно отправьте туда полицию! Там активная зона стрельбы", — кричал один из пожарных. Потом сказал, что его товарищей ранили, двух командиров убили, а самого его "зажали" на пылающем склоне горы. Он попытался предупредить коллег, чтобы они не шли к нему. А затем сказал диспетчеру, что не знает, откуда ведется огонь.

В конечном итоге пожарным пришлось отступить, а снайпер продолжал по ним стрелять.

В итоге, чтобы нейтрализовать стрелка, в этот район отправили два вертолета со снайперами. Пока неясно, как он был ликвидирован, как и мотивы его преступления.

Но спасатели наконец получили доступ к месту лесного пожара, который все это время продолжал разгораться. Местные власти беспокоятся о последствиях, так как в Айдахо давно не было дождей.

Напомним, в середине июня в США убили сенатора-демократку и ее мужа. Тот же стрелок ранил еще одного сенатора с женой, устроив засаду у их дома.

Подозреваемый был арестован. Оказалось, что это местный житель, который составил целый "список целей". И в нем были только демократы.