Спочатку влаштував лісову пожежу: у США невідомий снайпер влаштував полювання на рятувальників (відео)

Чоловік, особу якого встановлюють, заманив рятувальників у ліс у штаті Айдахо, влаштувавши пожежу. І вбив двох із них.

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Співробітникам спецназу довелося витягувати тіло озброєного чоловіка з пожежі, яку він сам і влаштував, щоб заманити на місце події рятувальників і розстріляти їх, пише CNN.

У США невідомий розстріляв пожежників, які прибули на виклик

Шериф округу Кутенай Роберт Норріс повідомив, що невідомий снайпер був знайдений мертвим із вогнепальною зброєю неподалік від гори Кенфілд за межами міста Кер-д'Ален, штат Айдахо.

Потім загонам спецпризначенців довелося швидко відвезти тіло з місця злочину, оскільки пекельне полум'я, яке він сам і розпалив, почало поширюватися околицями.

Перше повідомлення про пожежу надійшло близько 13:21 29 червня, і пожежники все ще проводили розвідку місцевості, коли близько 14:00 по них раптово відкрили вогонь.

Двоє пожежників загинули на місці події. Третій був поранений і зараз "бореться за своє життя" після операції, але його стан стабільний.

Поліція зараз розслідує, чи міг стрілець зателефонувати за номером 911 і повідомити про пожежу на горі Кенфілд, щоб спробувати викликати пожежників на місце події. Норріс заявив, що не відкидає такої можливості.

"Це була справжня засідка. У цих пожежників не було шансів", — сказав Норріс. Особи пожежників і стрільця поки не розголошуються.

У неділю ввечері пожежа все ще вирувала, оскільки рятувальники були змушені відступити, коли почалася стрілянина. Журналісти отримали доступ до записів переговорів рятувальників.

Особистості снайпера поки що не розголошують

"Негайно відправте туди поліцію! Там активна зона стрільби", — кричав один із пожежників. Потім сказав, що його товаришів поранили, двох командирів убили, а самого його "затиснули" на палаючому схилі гори. Він спробував попередити колег, щоб вони не йшли до нього. А потім сказав диспетчеру, що не знає, звідки ведеться вогонь.

Зрештою пожежникам довелося відступити, а снайпер продовжував по них стріляти.

У підсумку, щоб нейтралізувати стрільця, в цей район відправили два вертольоти зі снайперами. Поки що незрозуміло, як його було ліквідовано, як і мотиви його злочину.

Але рятувальники нарешті отримали доступ до місця лісової пожежі, яка весь цей час продовжувала розгоратися. Місцева влада непокоїться про наслідки, оскільки в Айдахо давно не було дощів.

Нагадаємо, у середині червня у США вбили сенатора-демократку та її чоловіка. Той самий стрілець поранив ще одного сенатора з дружиною, влаштувавши засідку біля їхнього будинку.

Підозрюваного було заарештовано. Виявилося, що це місцевий житель, який склав цілий "список цілей". І в ньому були тільки демократи.