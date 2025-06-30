Спочатку влаштував лісову пожежу: у США невідомий снайпер влаштував полювання на рятувальників (відео)
Чоловік, особу якого встановлюють, заманив рятувальників у ліс у штаті Айдахо, влаштувавши пожежу. І вбив двох із них.
Співробітникам спецназу довелося витягувати тіло озброєного чоловіка з пожежі, яку він сам і влаштував, щоб заманити на місце події рятувальників і розстріляти їх, пише CNN.
Шериф округу Кутенай Роберт Норріс повідомив, що невідомий снайпер був знайдений мертвим із вогнепальною зброєю неподалік від гори Кенфілд за межами міста Кер-д'Ален, штат Айдахо.
Потім загонам спецпризначенців довелося швидко відвезти тіло з місця злочину, оскільки пекельне полум'я, яке він сам і розпалив, почало поширюватися околицями.
Перше повідомлення про пожежу надійшло близько 13:21 29 червня, і пожежники все ще проводили розвідку місцевості, коли близько 14:00 по них раптово відкрили вогонь.
Двоє пожежників загинули на місці події. Третій був поранений і зараз "бореться за своє життя" після операції, але його стан стабільний.
Поліція зараз розслідує, чи міг стрілець зателефонувати за номером 911 і повідомити про пожежу на горі Кенфілд, щоб спробувати викликати пожежників на місце події. Норріс заявив, що не відкидає такої можливості.
"Це була справжня засідка. У цих пожежників не було шансів", — сказав Норріс. Особи пожежників і стрільця поки не розголошуються.
У неділю ввечері пожежа все ще вирувала, оскільки рятувальники були змушені відступити, коли почалася стрілянина. Журналісти отримали доступ до записів переговорів рятувальників.
"Негайно відправте туди поліцію! Там активна зона стрільби", — кричав один із пожежників. Потім сказав, що його товаришів поранили, двох командирів убили, а самого його "затиснули" на палаючому схилі гори. Він спробував попередити колег, щоб вони не йшли до нього. А потім сказав диспетчеру, що не знає, звідки ведеться вогонь.
Зрештою пожежникам довелося відступити, а снайпер продовжував по них стріляти.
У підсумку, щоб нейтралізувати стрільця, в цей район відправили два вертольоти зі снайперами. Поки що незрозуміло, як його було ліквідовано, як і мотиви його злочину.
Але рятувальники нарешті отримали доступ до місця лісової пожежі, яка весь цей час продовжувала розгоратися. Місцева влада непокоїться про наслідки, оскільки в Айдахо давно не було дощів.
Нагадаємо, у середині червня у США вбили сенатора-демократку та її чоловіка. Той самий стрілець поранив ще одного сенатора з дружиною, влаштувавши засідку біля їхнього будинку.
Підозрюваного було заарештовано. Виявилося, що це місцевий житель, який склав цілий "список цілей". І в ньому були тільки демократи.